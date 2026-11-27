El Salón del Automóvil 2026 dejó una señal clara sobre lo que buscan hoy los compradores en Colombia: vehículos eficientes, con tecnología electrificada y buen equipamiento. Así lo reflejan los balances de Peugeot, Jeep, RAM, FIAT y Leapmotor, cinco marcas que comercializa en el país el grupo Astara y que, en conjunto, cerraron más de 920 negocios entre vehículos vendidos y pedidos durante la feria.

Todas reportaron haber cumplido o superado las metas comerciales que se trazaron para el evento, y en casi todos los casos los protagonistas fueron modelos híbridos o eléctricos de rango extendido.

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Jeep, RAM y FIAT: 417 pedidos y metas superadas

Las tres marcas del grupo FJDR sumaron 417 pedidos, recibieron cerca de 15.000 visitantes en sus stands y realizaron 327 pruebas de manejo. Jeep encabezó la lista con 250 pedidos, seguida por RAM, con 85, y FIAT, con 82.

En Jeep, el gran impulso vino del Avenger en su versión híbrida Summit, una muestra del creciente interés por los SUV con tecnología electrificada. El Wrangler, por su parte, mantuvo su atractivo entre los amantes del 4x4: la edición especial Wrangler Unlimited Rubicon 85 años se vendió el primer día de la feria. La sorpresa de RAM fue la Dakota, que superó las 60 separaciones y se convirtió en el modelo con más pedidos de la marca. La versión Laramie Night Edition fue la más buscada por quienes quieren una pick-up con potencia para el trabajo diario, pero también con acabados premium.

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En FIAT, el FIAT 600, otra alternativa híbrida, superó las 50 separaciones y quedó por encima de lo que esperaba la marca. A su lado, la Fiorino alcanzó cerca de 30 pedidos en el segmento de vehículos comerciales.

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“Superamos las metas que nos habíamos planteado en las tres marcas, lo que confirma que contamos con vehículos que responden a diferentes necesidades, con prestaciones atractivas y precios competitivos”, afirmó Mario Esteban Correa, director de marca para FIAT, Jeep y RAM.

Peugeot 2008 Híbrido, el rey de la marca francesa

Peugeot cerró su participación con 348 vehículos comercializados y más de 100 pruebas de manejo. El desempeño, según la compañía, superó las expectativas iniciales y se concentró en tres modelos que representaron cerca del 89 % de las ventas.

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El indiscutible protagonista fue el Peugeot 2008 Híbrido GT, que por sí solo se llevó el 71,3 % de las ventas de la marca. Los asistentes destacaron su tecnología de hibridación, el ahorro de combustible, el diseño, el equipamiento y los beneficios tributarios que tienen los vehículos híbridos en Colombia.

En el segmento empresarial, el Peugeot Partner se mantuvo firme con 49 unidades comercializadas, mientras que el Peugeot 3008 GT Line aportó el 4,1 % de las ventas.

“Para Peugeot, fue especialmente significativo comprobar la acogida del 2008 Híbrido, una apuesta que reúne estos atributos y que tuvo un papel protagónico durante el evento”, señaló Correa, quien también dirige la marca en el país.

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Leapmotor: debut con meta cumplida en solo dos semanas

El caso más llamativo fue el de Leapmotor, que llegó oficialmente a Colombia apenas dos semanas antes del Salón y aun así vendió más de 160 unidades, con lo que alcanzó el 101 % de su meta comercial. El pabellón donde se ubicó la marca registró un tráfico acumulado de más de 118.000 visitantes.

El modelo que más llamó la atención fue el Leapmotor B10 REEV, un eléctrico de rango extendido: sus ruedas se mueven con motor eléctrico y cuenta con un motor de combustión que funciona como generador para recargar la batería, lo que reduce la preocupación por la autonomía. El SUV Leapmotor C10 también tuvo buena acogida por su tamaño, confort, tecnología y seguridad.

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Según la marca, el respaldo de Astara y Stellantis, y una red inicial de concesionarios en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, ayudaron a generar confianza entre los compradores.

“Superar nuestra meta comercial en un evento de esta magnitud, cuando apenas cumplimos dos semanas de presencia oficial en Colombia, es una señal muy positiva”, dijo Correa, director de marcas para Leapmotor.

Lo que dejó el Salón: la electrificación gana terreno

Más allá de las cifras, el balance de estas marcas coincide en un punto: el comprador colombiano ya no solo pregunta por precio y diseño, sino también por consumo de combustible, emisiones, sistemas de asistencia a la conducción y beneficios tributarios.

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Los híbridos dominaron en Peugeot, Jeep y FIAT; los eléctricos de rango extendido abrieron la puerta a Leapmotor, y las pick-up con equipamiento premium consolidaron a RAM. Con estos resultados, las marcas proyectan un cierre de 2026 y un arranque de 2027 con el viento a favor.