Así votaron la consulta popular los venezolanos en Colombia

Fue multitudinaria la participación de los venezolanos residentes en Colombia en la consulta que rechazó la constituyente de Nicolás Maduro.



Total de votos escrutados Cúcuta Norte de Santander: 11.764



Pregunta 1:



Sí: 11.721

No: 36

Nulo: 7



Pregunta 2:



Sí: 11.720

No: 37

Nulo: 7



Pregunta 3:



Sí: 11.719

No:38

Nulos: 7



Total votos Valle de Aburrá: 11579



Total voto sí = 11564

Total votos no = 11

Total votos nulos = 04



En Armenia, votaron 419 personas.



De acuerdo con la organización Venezolanos en Armenia:



418 votaron por no cambiar la Constitución.

1 sí al cambio de la Constitución.

Publicidad