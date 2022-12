Cabello en presidencia de la Asamblea tendría poder absoluto: exministro chavista

El general Miguel Rodríguez Torres fue jefe de los servicios de espionaje de Hugo Chávez y luego ministro del Interior de Nicolás Maduro, pero terminó pasándose a la oposición por diferencias con el Ejecutivo.



En entrevista con Mañanas BLU, el oficial manifestó que Diosdado Cabello, al parecer, desde un principio pensó en presidir la Asamblea Constituyente, lo que ha generado temores entre los seguidores de Nicolás Maduro.



“Nunca he entendido cuál es su estrategia ni la hemos conversado tampoco. Sin embargo, creo que él jugó a presidir la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que eso causa mucho miedo en las filas del madurismo. Diosdado Cabello en la Presidencia de la Constituyente va a conformar un poder absoluto”, manifestó.



Así mismo, el general Rodríguez manifestó que las fuerzas militares de su país no son ajenas a la crisis actual y que percibe un descontento generalizado en las mismas.



“La fuerza armada no es algo cerrado. Es permeable a la crisis que está viviendo el país. Nuestros oficiales, nuestras tropas, pasan las mismas penurias que pasan los ciudadanos en la calle por la inseguridad, tienen la misma escasez de medicinas (…) eso afecta igualmente a los militares y sé que hay un gran descontento”, añadió.



Agregó que el descontento se debe principalmente por dos razones: “fue obligatoria la participación en las elecciones de la Constituyente. Hubo muchísima presión interna para que todo el mundo votara (…) y hay molestia también porque a muchos oficiales los hicieron coordinar con grupos armados, que hacen llamar colectivos”.



De otro lado, el oficial arremetió contra el presidente Nicolás Maduro y relató por qué se distanció de su Gobierno.



“No se escucha la posición de los ministros. Empecé a tener fuertes confrontaciones con algunos elementos con algunos elementos del gabinete y diferencias con el presidente Maduro”, dijo.



“Desde ese momento se produce la ruptura y como el Gobierno asume que cualquiera que haga una crítica es un traidor, ellos lo que hacen es profundizar las contradicciones”, añadió.



