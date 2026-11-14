Dos aviones colisionaron en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida

Un incidente aéreo se registró en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, Estados Unidos, donde dos aeronaves, un Boeing 767 de carga de UPS Airlines y un Boeing 737-800 de pasajeros de Copa Airlines, colisionaron mientras realizaban maniobras de rodaje en tierra durante la noche de este sábado 14 de noviembre. Hasta el momento, las autoridades aeroportuarias y las compañías involucradas no han entregado un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo con un audio de la comunicación entre uno de los pilotos y la torre de control de tráfico aéreo (ATC), uno de los pilotos habría informado sobre el contacto entre las aeronaves. "Sí, avanzamos demasiado y nos golpeó con el ala", se escucha decir en la grabación. Por otra parte, información preliminar de fuentes del departamento de bomberos y de las comunicaciones de los pilotos apunta a que el impacto habría sido menor, aunque no se conocen detalles oficiales sobre posibles afectaciones a las aeronaves; información preliminar indica que dos pasajeros quedaron con dolores de espalda.

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Datos de seguimiento de vuelos indican que ambos aviones quedaron detenidos, uno detrás del otro, cerca de la intersección de las pistas de rodaje Y y P del aeropuerto de Miami. El hecho generó atención debido a que involucró un avión de carga y otro de pasajeros en una de las terminales aéreas más transitadas de Estados Unidos.

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