EEUU planea usar la "madre de todas las bombas" en un posible ataque a Irán

El ejército estadounidense ha elaborado nuevos planes de ataque que contemplan el posible uso de la llamada "madre de todas las bombas" contra la infraestructura energética y las instalaciones nucleares de Irán.

Esta opción se utilizaría en caso de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordene reanudar las operaciones de combate —ya sea antes o después de las elecciones de mitad de mandato—, según informaron a la CNN varios funcionarios estadounidenses conocedores de los planes.

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El empleo de la 'GBU-43/B' —conocida como MOAB (por sus siglas en inglés: 'Massive Ordnance Air Blast Bomb')—, la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense, supondría una escalada significativa en el conflicto con Irán.

No obstante, diversas fuentes familiarizadas con las deliberaciones internas sobre el posible despliegue de este armamento cuestionan su eficacia para alcanzar los objetivos estratégicos planteados por Trump o para inclinar la balanza de la guerra a favor de EE.UU.



Si bien el ejército de EE.UU. sigue presentando a Trump opciones para posibles ataques contra objetivos iraníes, algunos funcionarios se preguntan, en privado, si la Casa Blanca cuenta con una estrategia que integre estos planes de manera que realmente conduzcan al fin de la guerra, asegura la cadena estadounidense.

Trump ha ordenado al ejército que prepare planes de ataque adicionales contra objetivos iraníes —que incluyen 'gran parte de la infraestructura energética'— y que contemple el posible uso de una bomba MOAB, según indicó una de las fuentes a la CNN.

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La misma fuente señaló que el ataque tendría lugar "antes de la retirada estadounidense en el área de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM)", lo que sugiere que la administración podría llevar a cabo estos ataques adicionales, proclamar la victoria y proceder a una rápida evacuación de sus fuerzas.

Una segunda fuente explicó a la CNN que los planes militares para atacar instalaciones nucleares iraníes —incluido el complejo de 'Pickaxe Mountain'— contemplan explícitamente el uso de la MOAB.

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En los últimos meses, Trump ha amenazado reiteradamente con atacar 'Pickaxe', lugar donde, según Estados Unidos e Israel, Teherán almacena componentes de su programa nuclear.

Y es que el presidente estadounidense sigue insistiendo en eliminar cualquier posibilidad de que Irán se haga con un arsenal nuclear.

Según CNN, existen, sin embargo, dudas sobre si la MOAB sería un arma eficaz contra las instalaciones nucleares de Irán y otros emplazamientos situados a gran profundidad.

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Aunque esta bomba, guiada por GPS, es capaz de arrasar una superficie equivalente a nueve manzanas urbanas, probablemente carece de la capacidad necesaria para penetrar lo suficiente bajo tierra como para destruir las supuestas instalaciones nucleares en 'Pickaxe'.