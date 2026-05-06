España designa la isla de Tenerife para el crucero del hantavirus, pero Canarias se opone

El Ministerio español de Sanidad ha designado la isla atlántica de Tenerife como punto de referencia para la atención médica que pueda necesitar el crucero afectado por un brote de hantavirus, aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen por razones de seguridad.

Fuentes sanitarias de las Canarias precisaron a EFE que se trata de una decisión tomada por el ministerio en el acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prestar ayuda al barco neerlandés MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde.

También será atendido en Tenerife el médico de a bordo, que será evacuado en avión en breve hasta un hospital tinerfeño.

La isla canaria de Tenerife dispone de dos hospitales públicos de primer nivel.



Sin embargo, el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una reunión urgente con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para pedirle que reconsidere la decisión de desplazar el buque a estas islas españolas al no ver garantizadas las condiciones de seguridad.

"Esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias", argumentó en declaraciones a EFE desde Bruselas, donde hoy tenía programada una reunión con la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Clavijo se preguntó por qué no es posible evacuar a los pasajeros del barco MV Hondius a los respectivos países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, la capital de Cabo Verde.

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El Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó el martes de que preparaba la evacuación de tres enfermos que requieren atención médica urgente, incluido un neerlandés, y destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, en ese proceso.

Las autoridades de Cabo Verde confirmaron hoy que ya llegó al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos, pues no permiten que el buque atraque.

"La evacuación sanitaria de los tres pacientes se llevará a cabo en las próximas horas, utilizando dos aviones ambulancia, en coordinación con las autoridades nacionales e internacionales competentes", afirmó el Ministerio de Salud caboverdiano en un comunicado emitido ayer.