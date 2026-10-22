Francia afronta nuevos toques de queda urbanos y máxima tensión en su deuda pública

Las autoridades francesas prorrogaron este miércoles los toques de queda parciales en París y Lyon por tercera noche consecutiva para evitar los saqueos y actos vandálicos del pasado fin de semana al tiempo que, en un contexto de alta tensión social, el rendimiento del bono francés escaló a máximos en 24 años.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunció sobre las revueltas durante su viaje por los países del golfo Pérsico y criticó la "manipulación" de los hechos "incluso por parte de dirigentes extranjeros", en alusión a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien atribuyó los episodios de violencia a la inmigración.

Publicidad

Macron, de gira por las monarquías del Golfo para asegurar el abastecimiento energético para su país, hizo autocrítica sobre la gestión de su Gobierno hacia los jóvenes, pero advirtió de que "ninguna violencia es legítima, ni verbal ni física".

En cuanto a los toques de queda, el de París es semejante al de anoche, que ya fue menos amplio que el aplicado el lunes, cuando se incluyeron zonas próximas a los centros de poder como el Elíseo o la Asamblea Nacional.



"El prefecto de policía ha decretado el toque de queda -que prohíbe la presencia tanto de mayores como de menores de edad- en los perímetros de la plaza de la República y del sector de Les Halles, desde las 23:00 horas de hoy hasta las 6:00 de mañana (21:00-04:00 GMT)", indicó la Prefectura de Policía (PP) en un mensaje en X.

Otras ciudades francesas como Niza (sur), Burdeos (suroeste) y Marsella (sur) también mantienen activos toques de queda en determinados barrios dirigidos únicamente a menores de edad no acompañados. En Lyon, la orden de toque de queda afecta únicamente al considerado hipercentro de la ciudad.

Publicidad

Las medidas restrictivas buscan atajar los saqueos producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de la sanidad y la educación públicas, disturbios que se han saldado con al menos 3.000 establecimientos comerciales afectados.

De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios registrados en toda Francia (el 95 % hombres y el 70 % mayores de edad), 174 han ingresado en prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos facilitados por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Publicidad

Las fuerzas de seguridad permanecen en alerta máxima ante la convocatoria de una nueva jornada de movilizaciones el próximo sábado 24 de octubre, promovida por los 'chalecos amarillos'.

Alerta por el rendimiento de la deuda francesa

Los mercados, por su parte, han castigado la inestabilidad en Francia, agravada tras un fin de semana plagado de episodios de violencia urbana en los que las fuerzas del orden francesas se vieron, por momentos, desbordadas.

Los inversores también desconfían de que el proyecto de presupuestos para 2027 del Ejecutivo de Emmanuel Macron salga adelante, pues carece de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y debe encarar difíciles negociaciones con la oposición (izquierda y ultraderecha).

Publicidad

Por todo ello, el interés del bono francés a diez años en el mercado secundario superó este miércoles el umbral simbólico del 5 %, hasta alcanzar el 5,08 % hacia las 11:05 hora local (09:05 GMT), un récord en 24 años.

La prima de riesgo francesa -el diferencial que mide la rentabilidad del bono galo frente al bono alemán a diez años, referencia de la eurozona- se encuentra en su nivel más elevado desde 2011, un termómetro de la desconfianza del mercado hacia Francia.

Publicidad

¿Hacia una suspensión de las redes sociales?

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, reconoció este miércoles que la suspensión de las redes sociales para impedir que los saqueadores se organicen es una posibilidad, aunque "bajo condiciones muy específicas".

"Las redes se han convertido en un problema real. Hay una pista, que me la han dado los alcaldes. Que cuando haya saqueos que se organizan con la ayuda de las redes, se tenga la posibilidad de suspenderlas", declaró el titular de Interior, Laurent Nuñez, durante su comparecencia ante el Senado francés.

El ministro recordó que existe una decisión del Consejo de Estado (la máxima jurisdicción administrativa en Francia) de 2025 en la que se constata que "en principio" se podría aplicar, aunque "bajo condiciones muy específicas, muy estrictas".

Publicidad

Nuñez reconoció que tanto la prohibición de las plataformas como la interceptación de mensajes encriptados en estas entrañan "dificultades técnicas y jurídicas", mientras que considera más factible una suspensión temporal.

El alto funcionario detalló que las plataformas sirven para convocar movilizaciones que derivan en actos de violencia y para que los participantes organicen saqueos informando en tiempo real sobre la posición de la policía. Nuñez citó específicamente a TikTok y Snapchat.