Fuerte sismo de magnitud 6.9 sacudió el norte de Chile este lunes

La tranquilidad en el norte de Chile, en especial en la región de Antafagasta, se vio interrumpida por un fuerte sismo de magnitud de 6.7 que se registró sobre las 4:52 de la tarde (hora colombiana) en este lunes, 25 de mayo.

Según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo lugar a 12 kilómetros al sur de Calama. Además, según la Red Geocientífica de Chile, fue catalogado como de magnitud "moderada", por lo que no se esperan grandes afectaciones en principio.

"El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 6.9 y se localizó 20 Kms al Noreste de Calama. SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicaron desde Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENADREP) de Chile sobre esta situación.

Asimismo, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED.



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