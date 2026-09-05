Hombre encendió luz en una tienda llena de gas: explosión lo lanzó al exterior y le arrancó la ropa

Los comercios, especialmente aquellos que permanecen cerrados durante varias horas, pueden enfrentar diferentes riesgos que pasan desapercibidos hasta que ocurre un accidente. Una fuga de gas, por ejemplo, puede generar una acumulación peligrosa dentro de un espacio cerrado y hacer que una acción tan cotidiana como encender una luz termine provocando una explosión.

Ante la presencia de gas acumulado, cualquier chispa o fuente de ignición puede desencadenar un incendio o una explosión. Por esta razón, es fundamental prestar atención a posibles olores inusuales y revisar periódicamente las instalaciones de gas, conexiones y equipos utilizados dentro de los establecimientos.

Encendió las luces y provocó una explosión

Un incidente ocurrido en China dejó en evidencia este peligro. Un hombre ingresó a su establecimiento, aparentemente sin percatarse de que el lugar se encontraba lleno de gas debido a una fuga.



El momento quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada dentro del local y por otra frente al comercio. En las imágenes se observa al hombre ingresar al local y, pocos minutos después, encender las luces.

La chispa generada al activar el sistema eléctrico provocó una fuerte explosión. La onda expansiva lanzó al hombre fuera del establecimiento y, debido a la fuerza del estallido, le arrancó la ropa.

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Tras permanecer unos instantes en el suelo, el hombre logró ponerse de pie. En las imágenes se observa que quedó únicamente en ropa interior y posteriormente salió corriendo del lugar.

Segundos antes de la explosión, una mujer estaba pasando frente al establecimiento, pero alcanzó a pasar para no ser alcanzada por la onda explosiva; no obstante, al escuchar la detonación, la mujer quedó impactada y luego se alejó rápidamente del lugar.

🇨🇳 | En China, un tendero encendió las luces en una tienda llena de gas



La chispa provocó una explosión que lanzó al hombre fuera de la tienda y le arrancó la ropa.



Se puso de pie en ropa interior y salió corriendo. pic.twitter.com/g0bpns4lHQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 4, 2026

Ante una situación de este tipo, las autoridades recomiendan a los tenderos lo siguiente:

