En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presupuesto 2027
Mina en Iscuandé
Museo Nacional
Protestas en Francia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Los 'chalecos amarillos' hacen oficial la convocatoria de manifestaciones el sábado

Los 'chalecos amarillos' hacen oficial la convocatoria de manifestaciones el sábado

Los desórdenes públicos llevaron al Ejecutivo a ordenar toques de queda parciales en varias ciudades que, por segunda noche consecutiva, han permitido mantener la calma en el país de forma generalizada.

Protesta-Francia-1-EFE.jpg
Protesta en Francia
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

Los 'chalecos amarillos' hicieron oficial este miércoles la convocatoria de manifestaciones para el próximo sábado en todo el país contra el encarecimiento de la vida, una semana después de las que acabaron de forma violenta y provocaron saqueos de comercios y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Los desórdenes públicos llevaron al Ejecutivo a ordenar toques de queda parciales en varias ciudades que, por segunda noche consecutiva, han permitido mantener la calma en el país de forma generalizada.

Últimas noticias

Papa León XIV en misa multitudinaria en Francia
Mundo

El papa retoma las audiencias y se vuelve a subir al papamóvil tras su operación

Donald-Trump-AFP.png
Mundo

Otro rifirrafe entre Trump y un periodista: "¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?"

Publicidad

Benjamin Ball, uno de los portavoces del colectivo nacido en 2019, aseguró en la televisión pública France 2 que han presentado la demanda oficial para poder manifestarse en París el sábado, en un recorrido que incluye barrios que el pasado sábado fueron prohibidos por la Prefectura.

Como ya sucedió el pasado sábado, el llamamiento cuenta con el respaldo de sindicatos tradicionales así como con organizaciones estudiantiles, cuyas protestas hace tres semanas constituyeron el caldo de cultivo del contexto en el que se desarrollaron las protestas violentas del pasado fin de semana.

Convocadas a través de internet, las manifestaciones para este sábado por el momento 341 llamamientos a la movilización, de diverso tipo, tras las 1.800 de la semana anterior, cuando según sus datos más de 800.000 personas protestaron contra las políticas del Ejecutivo y el encarecimiento de la vida.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, que reconoció que habían subestimado la magnitud de las protestas del pasado sábado, anunció un despliegue "masivo" de fuerzas del orden para la próxima jornada de manifestaciones.

Publicidad

El titular de Interior, Laurent Nuñez, que presentó su dimisión, no aceptada por el presidente, Emmanuel Macron, indicó que desplegarían unidades militares en la vigilancia de lugares públicos para liberar policías y gendarmes en el control de las protestas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad