Los 'chalecos amarillos' hacen oficial la convocatoria de manifestaciones el sábado

Los 'chalecos amarillos' hicieron oficial este miércoles la convocatoria de manifestaciones para el próximo sábado en todo el país contra el encarecimiento de la vida, una semana después de las que acabaron de forma violenta y provocaron saqueos de comercios y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Los desórdenes públicos llevaron al Ejecutivo a ordenar toques de queda parciales en varias ciudades que, por segunda noche consecutiva, han permitido mantener la calma en el país de forma generalizada.

Publicidad

Benjamin Ball, uno de los portavoces del colectivo nacido en 2019, aseguró en la televisión pública France 2 que han presentado la demanda oficial para poder manifestarse en París el sábado, en un recorrido que incluye barrios que el pasado sábado fueron prohibidos por la Prefectura.

Como ya sucedió el pasado sábado, el llamamiento cuenta con el respaldo de sindicatos tradicionales así como con organizaciones estudiantiles, cuyas protestas hace tres semanas constituyeron el caldo de cultivo del contexto en el que se desarrollaron las protestas violentas del pasado fin de semana.



Convocadas a través de internet, las manifestaciones para este sábado por el momento 341 llamamientos a la movilización, de diverso tipo, tras las 1.800 de la semana anterior, cuando según sus datos más de 800.000 personas protestaron contra las políticas del Ejecutivo y el encarecimiento de la vida.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, que reconoció que habían subestimado la magnitud de las protestas del pasado sábado, anunció un despliegue "masivo" de fuerzas del orden para la próxima jornada de manifestaciones.

Publicidad

El titular de Interior, Laurent Nuñez, que presentó su dimisión, no aceptada por el presidente, Emmanuel Macron, indicó que desplegarían unidades militares en la vigilancia de lugares públicos para liberar policías y gendarmes en el control de las protestas.