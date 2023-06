Mujer fue declarada muerta y en el funeral se dieron cuenta que estaba viva: “Es un milagro de Dios”

Un acontecimiento sorprendente ha captado la atención de las redes sociales y dejado perplejos a los internautas. Una mujer que fue declarada muerta por los médicos en el hospital de Babahoyo, en Ecuador, "volvió a la vida" mientras estaba siendo velada.

La señora, de 76 años, conocida como Bella Montoya, comenzó a mostrar signos de vida cuando sus familiares abrieron el ataúd para cambiarle la ropa. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que se movía y respiraba, por lo que de inmediato llamaron a la ambulancia.

Gilbert Montoya, hijo de la mujer, relató que, una vez sacaron el ataúd para colocarlo en el suelo, pudo ver que su madre respiraba y movía un brazo.

Montoya, sorprendido, afirmó que esto era una segunda oportunidad para ella y acusó de negligencia médica al profesional que la declaró muerta. “Es un milagro de Dios”, comentó con emoción.

Publicidad

"Levanté la caja y sentí su corazón latir, y su mano izquierda golpeaba la caja. Llamamos al 911 para traerla de vuelta al hospital, el doctor que la estaba atendiendo quedó sorprendido (...) El médico que me dijo al mediodía que mi madre estaba muerta no estaba presente. Otro médico me atendió y le proporcionó oxígeno, la entubaron y la llevaron a una sala donde está siendo observada", declaró el hijo de Bella Montoya.

🇪🇨 | LO ÚLTIMO: ¡Aunque usted no lo crea!



Una mujer que fue declarada muerta por un médico, revivió en pleno sepelio ante la mirada de sus familiares, inmediatamente fue trasladado al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender, ocurrió en Babahoyo, Ecuador. pic.twitter.com/nYn0o5jDab — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

Ante los hechos, un testigo que se encontraba en el lugar, decidió grabar con su celular el increíble momento en el que se ve a la mujer respirando, moviéndose y levantando un brazo, mientras dos personas intentaban controlar la situación.

La mujer fue llevada al hospital de Babahoyo, el pasado viernes, 9 de junio, luego de sufrir un derrame cerebral.

Publicidad

Le puede interesar: "Ninguno se queda atrás": Fuerzas Militares seguirán buscando a Wilson