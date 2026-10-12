Rompe el silencio mujer que tomó la foto al hombre que murió tras ataque de tigre en zoológico

Una mujer que visitaba el Yorkshire Wildlife Park, en el norte de Inglaterra, relató los momentos previos a la muerte de un hombre que ingresó al recinto de un tigre y fue atacado por el animal. La testigo, identificada como Del Taylor, contó que tomó las últimas fotografías del visitante antes de que este saltara las barreras de seguridad para acercarse al felino.

El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre y generó conmoción entre las personas que se encontraban en el parque, ubicado cerca de Doncaster. De acuerdo con los testimonios divulgados por medios locales, el hombre se acercó a Taylor y a su pareja para pedirles que le tomaran unas fotografías en las que apareciera el tigre detrás de él.

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Según el relato de la mujer, el visitante parecía entusiasmado con la posibilidad de posar junto al animal, identificado como Altai, un tigre de Amur o siberiano de cinco años. En ese momento, el felino se encontraba al fondo del recinto, separado del público por las estructuras de protección instaladas en el zoológico.

La última fotografía antes del ataque del tigre Altai

Taylor recordó que el hombre le pidió utilizar su celular para registrar el momento. Mientras ella tomaba las imágenes, él buscaba acomodarse para que el tigre apareciera detrás de su posición. La testigo aseguró que el sujeto sonreía y se mostraba emocionado durante la breve sesión fotográfica.



Tigre atacó a hombre que entró a su jaula en zoológico de Inglaterra. Foto: Redes sociales

La insistencia del visitante llamó la atención de la mujer, pues quería asegurarse de tener varias imágenes. “Una más, una más, una más”, le habría dicho a Taylor mientras ella continuaba tomando las fotografías.

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Una vez terminó la sesión, el hombre agradeció el gesto de la pareja. “Gracias, señora”, expresó antes de alejarse del lugar. Sin embargo, según la reconstrucción de los hechos divulgada por medios locales, poco después tomó impulso y saltó la barrera que separaba a los visitantes del hábitat del tigre.

La situación cambió en cuestión de segundos. Una vez dentro del recinto, el hombre quedó frente a Altai, que se encontraba recostado. El felino lo atacó con mordidas y arañazos, mientras la víctima intentaba defenderse y hacía movimientos con los brazos para tratar de mantenerlo a distancia.

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La Policía de South Yorkshire informó que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 13:35, hora local, por la presencia de un hombre dentro del recinto de los tigres. Las autoridades confirmaron que el animal le causó heridas graves y que, pese a la intervención de los equipos médicos, el visitante fue declarado muerto en el lugar.

Al operativo acudieron ambulancias terrestres, un helicóptero sanitario y personal médico. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado oficialmente la identidad del fallecido, descrito en los reportes conocidos como un hombre de aproximadamente 20 años.

El ataque también quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. En las grabaciones se escuchan los gritos de la víctima y de algunos testigos que presenciaron la escena sin poder intervenir directamente. Tras lo ocurrido, el personal del zoológico evacuó el sector mientras llegaban los organismos de emergencia.

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Por su parte, el Yorkshire Wildlife Park confirmó que Altai se encontraba sano y salvo y descartó sacrificarlo por lo sucedido. En un comunicado divulgado el domingo 11 de octubre, la institución expresó sus condolencias a los familiares y allegados del hombre, y reiteró que la seguridad de los visitantes, los trabajadores y los animales es una prioridad.

El establecimiento anunció el cierre temporal de sus instalaciones para esa jornada. Entretanto, la Policía de South Yorkshire continúa investigando las circunstancias del caso, incluido cómo el visitante logró ingresar al espacio restringido del animal.