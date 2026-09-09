Trump propone llamar 'Estrecho Trump' al estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que propondrá cambiar el nombre del estrecho de Ormuz al de 'Estrecho Trump', en un nuevo gesto en plena guerra de Washington contra Irán.

"Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz ‘Trump’. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump", dijo Trump durante un discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas.

"Se va a llamar así, señoras y señores. Haré un anuncio", agregó el mandatario, sin precisar cuándo formalizará la propuesta ni mediante qué procedimiento.

Donald Trump. Foto: AFP, EFE.

Trump aseguró además que el eventual cambio de nombre no es una iniciativa del Gobierno iraní.



"Estoy seguro de que al liderazgo iraní le gustaría decirles que fue idea suya. No fue idea suya", afirmó, mientras la audiencia republicana se reía y aplaudía.

La propuesta llega en un momento de renovada tensión en torno al estrecho, después de que Estados Unidos destruyera cinco petroleros iraníes tras ataques con misiles contra sus buques de guerra, según el Pentágono, y Teherán respondiera con ataques contra una base estadounidense en Jordania y contra una decena de embarcaciones en las inmediaciones de Ormuz.

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La escalada ha reducido aún más el tráfico por esta estratégica vía marítima y llevó este miércoles al precio del Brent a superar los 100 dólares por barril.