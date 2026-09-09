En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump propone llamar 'Estrecho Trump' al estrecho de Ormuz

Trump propone llamar 'Estrecho Trump' al estrecho de Ormuz

Trump aseguró además que el eventual cambio de nombre no es una iniciativa del Gobierno iraní.

donald trump (2).jpg
Donald Trump y estrecho de Ormuz.
Foto: AFP, archivo.
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que propondrá cambiar el nombre del estrecho de Ormuz al de 'Estrecho Trump', en un nuevo gesto en plena guerra de Washington contra Irán.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

"Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz ‘Trump’. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump", dijo Trump durante un discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas.

Últimas noticias

Presidente-Donald-Trump-AFP.jpg
Mundo

Trump ofrece 5.000 dólares a cada ciudadano si su partido mantiene el control del Congreso

Donald Trump y Delcy Rodríguez
Mundo

Hay una dictadura más rentable en Venezuela: exembajador de EEUU sobre alianza Trump-Delcy Rodríguez

"Se va a llamar así, señoras y señores. Haré un anuncio", agregó el mandatario, sin precisar cuándo formalizará la propuesta ni mediante qué procedimiento.

Donald Trump (6).jpg
Donald Trump.
Foto: AFP, EFE.

Trump aseguró además que el eventual cambio de nombre no es una iniciativa del Gobierno iraní.

"Estoy seguro de que al liderazgo iraní le gustaría decirles que fue idea suya. No fue idea suya", afirmó, mientras la audiencia republicana se reía y aplaudía.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La propuesta llega en un momento de renovada tensión en torno al estrecho, después de que Estados Unidos destruyera cinco petroleros iraníes tras ataques con misiles contra sus buques de guerra, según el Pentágono, y Teherán respondiera con ataques contra una base estadounidense en Jordania y contra una decena de embarcaciones en las inmediaciones de Ormuz.

Publicidad

La escalada ha reducido aún más el tráfico por esta estratégica vía marítima y llevó este miércoles al precio del Brent a superar los 100 dólares por barril.

Relacionados

Donald Trump

Publicidad

Publicidad

Publicidad