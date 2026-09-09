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Blu Radio  / Mundo  / Hay una dictadura más rentable en Venezuela: exembajador de EEUU sobre alianza Trump-Delcy Rodríguez

Hay una dictadura más rentable en Venezuela: exembajador de EEUU sobre alianza Trump-Delcy Rodríguez

El exdiplomático cuestionó que Estados Unidos se esté enfocando en el ámbito comercial y no en el restablecimiento de la democracia en el vecino país.

Donald Trump y Delcy Rodríguez
Donald Trump y Delcy Rodríguez
Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El exembajador de Estados Unidos en Venezuela James Story cuestionó la estrategia que ha adoptado la administración de Donald Trump frente al gobierno venezolano y aseguró que los intereses comerciales no deberían estar por encima de la necesidad de avanzar hacia una democratización del país.

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En entrevista con Recap Blu, Story se refirió a los acuerdos petroleros entre Estados Unidos y Delcy Rodríguez y lanzó una dura advertencia sobre el escenario actual: “Lo que tenemos hoy es una dictadura más rentable en Venezuela cuando el pueblo está pidiendo para un cambio”.

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Story sostuvo que Estados Unidos ha desaprovechado la capacidad de presión que tiene sobre Venezuela durante los últimos meses y cuestionó que esa influencia se haya concentrado principalmente en asuntos comerciales y en el acceso al petróleo.

“Es una tragedia que no hemos gastado la palanca que tenemos en Venezuela, o hemos gastado solamente en cuestiones comerciales y de acceso a petróleo, y no en cuestiones de las instituciones que necesitan ser renovadas en Venezuela”, afirmó.

Story advirtió que las inversiones petroleras requieren condiciones políticas e institucionales estables durante décadas, por lo que consideró incierto el futuro de cualquier acuerdo que dependa de los actuales gobiernos.

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“Cuando uno está pensando de hacer investimientos en petróleo, está pensando de 20, 30, 40 años”, explicó.

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Además, planteó varios escenarios que podrían modificar el acuerdo, entre ellos un cambio de gobierno en Venezuela o la salida de Trump de la Casa Blanca. Por eso, insistió en que primero debe producirse una reinstitucionalización del país (elecciones) y comenzar cuanto antes un proceso de democratización.

Story también consideró que la celebración de elecciones no debería seguir postergándose y expresó que, según su lectura, la oposición venezolana ganó las elecciones de julio de 2024 en condiciones adversas. El exembajador incluso expresó su deseo de que María Corina Machado pueda regresar a Venezuela y continuar allí la lucha democrática.

“Yo creo que esperar un día más es demasiado”, concluyó.

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