Estados Unidos celebra como "día histórico" la firma de acuerdos petroleros en Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, calificó este miércoles de "día histórico" luego de que varias empresas, entre ellas las estadounidenses Chevron y GE Vernova, firmaran en Caracas acuerdos en materia de petróleo y electricidad, respectivamente, con el Gobierno de Venezuela.

"Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente (Donald) Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela", manifestó Wright en una transmisión del canal estatal VTV, de acuerdo a una traducción simultánea.

"Estamos tratando de ir a la velocidad de la luz. El presidente Trump no quería ir a una velocidad lenta, sino que quería ir a la velocidad más rápida posible para transformar a Venezuela", continuó el funcionario estadounidense.

Para él, el "catalizador" para transformar a Venezuela es la energía y también para mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses en todo el mundo.



"Nos interesa hacer esto en todo el continente americano. Este es nuestro vecindario. (...) Si podemos reemplazar los conflictos del pasado con el comercio del presente y del futuro, podemos construir un mundo mejor", señaló Wright.

Venezuela firmó este miércoles acuerdos petroleros con Chevron y la italiana Eni en presencia de la presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de EE.UU., quien visita Caracas menos de una semana después del anuncio del histórico convenio petrolero entre ambos países.

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Por su parte, GE Vernova firmó una "alianza estratégica" con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para la recuperación de la infraestructura eléctrica de la industria petrolera y otro con la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para el "impulso de varios proyectos relacionados con el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional venezolano", según indicó VTV.

Chevron anunció este miércoles que ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y que duplicará su producción en ese país.

En un comunicado, la petrolera detalló que ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a 7.000 millones de dólares en cinco años.

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Según Chevron, los planes de estas sociedades contemplan duplicar la producción en ese periodo, hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios en comparación con la de 2026.

Su anuncio llega días después de que el presidente Trump informara sobre un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos.