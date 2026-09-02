GeoPark, compañía del grupo Gilinski, entra a Venezuela con el control del bloque petrolero Bare

La petrolera colombiana GeoPark anunció su entrada estratégica al mercado petrolero de Venezuela a través del bloque Bare, un activo de gran escala ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las principales zonas de acumulación de hidrocarburos del mundo.

La operación contempla que GeoPark participe en el redesarrollo del bloque bajo un Contrato de Participación Productiva (CPP) con PDVSA Petróleo S.A. (PPSA), en un acuerdo que tendrá una vigencia de 25 años y que, además, provocará un cambio en la estructura accionaria de la compañía: el Grupo Gilinski se convertirá en su accionista controlante.

El anuncio fue realizado este 2 de septiembre de 2026 y representa la incursión de GeoPark en Venezuela, país que vuelve a despertar interés entre compañías energéticas por el potencial de sus reservas y las perspectivas de recuperación de su industria petrolera.

El bloque Bare es el activo localizado en la Faja Petrolífera del Orinoco, en Venezuela, y es un campo productor de petróleo pesado. GeoPark describe esta zona como un activo con infraestructura existente, una amplia trayectoria operacional y un importante potencial de recuperación de crudo.



Extracción de petróleo Foto: AFP

Entre sus principales características están aproximadamente 15.700 millones de barriles de petróleo original in situ, más de 700 millones de barriles de producción acumulada y cerca de 1.100 pozos existentes.

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Actualmente, la producción bruta del bloque ronda los 11.000 barriles de petróleo por día, aunque la compañía estima que, con un proceso de redesarrollo e inversiones adicionales, el potencial máximo podría ubicarse entre 85.000 y 95.000 barriles diarios.



El aumento de la producción petrolera

El plan anunciado contempla elevar el factor de recobro del campo, que actualmente se ubica entre 4 % y 5 %, hasta un rango de entre 8 % y 9 %. GeoPark calcula que, bajo el acuerdo, podría alcanzar una producción neta acumulada de aproximadamente 400 millones de barriles.

El acuerdo establece que GeoPark, en su condición de operador, financiará el 100 % de las inversiones de capital contempladas en los programas de trabajo aprobados. A cambio, tendrá una participación económica neta del 65 % y contará con derechos para comercializar y monetizar directamente los hidrocarburos, además de acceso a infraestructura considerada crítica para las operaciones.

La entrada en vigencia del contrato todavía está condicionada a las aprobaciones y autorizaciones regulatorias correspondientes, así como al cumplimiento de los requisitos relacionados con las sanciones aplicables. Proceso para el que GeoPark estima un plazo máximo de hasta 120 días.

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El acuerdo establece que GeoPark adquirirá el 95 % de participación que actualmente tiene el Grupo Gilinski en la sociedad holding relacionada con el CPP, mediante la emisión de acciones de la petrolera: operación que contempla la emisión inicial de 42,1 millones de acciones de GeoPark a una entidad del Grupo Gilinski, a un precio de US$12,22 por acción.

Ese precio representa una prima del 26 % frente al precio promedio ponderado por volumen de 30 días de la acción de GeoPark utilizado como referencia. El valor de los términos de intercambio, incluida la prima, es de aproximadamente US$160 millones, según el comunicado.

Una vez se complete la emisión de acciones, el Grupo Gilinski tendría aproximadamente el 56,3 % de las acciones ordinarias de GeoPark, convirtiéndose en su accionista controlante. Esa participación podría aumentar hasta cerca del 58,4 % si se cumplen determinadas condiciones contempladas en el acuerdo.

Con esta incursión, GeoPark proyecta un aumento considerable de la producción del bloque durante los próximos años. Con un escenario de precio del Brent entre US$70 y US$80 por barril, la compañía calcula que la producción bruta de Bare podría pasar de entre 18.000 y 20.000 barriles diarios en 2027 a entre 44.000 y 56.000 barriles diarios para 2029-2030.

La producción neta para GeoPark, por su parte, podría alcanzar entre 28.000 y 37.000 barriles diarios en ese mismo periodo.

La compañía sostiene que Bare, junto con sus operaciones en Colombia y el crecimiento previsto en Vaca Muerta, en Argentina, podría llevar su producción a entre 75.000 y 85.000 barriles equivalentes de petróleo diarios en 2030, aproximadamente 2,7 veces sus niveles actuales.

Para el Grupo Gilinski, la operación representa una apuesta por el potencial de recuperación de Venezuela.

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“Creemos en el potencial de Venezuela y en la capacidad de GeoPark para desarrollar Bare de manera responsable. Nos enorgullece acompañar el crecimiento de la compañía en el país”, aseguró Jaime Gilinski, presidente del grupo.

Por su parte, Felipe Bayón, CEO de GeoPark, calificó la reactivación del sector energético venezolano como una de las oportunidades industriales relevantes de América Latina y destacó la escala, la infraestructura existente y el potencial de producción del campo.