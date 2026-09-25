Ábrego bajo alerta por atentado: alcalde evalúa toque de queda tras asesinato de policías

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública sacudió al municipio de Ábrego, Norte de Santander, dejando un saldo trágico de dos miembros de la Policía Nacional asesinados en el lugar de los hechos.

El atentado se produjo en una zona de desarrollo urbano comprendida entre los sectores de El Tirol y La Curva, en las inmediaciones del colegio Carlos Julio Torrado Peñaranda.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el alcalde municipal, Húber Darío Sánchez Ortega, manifestó su consternación señalando que es una "lamentable esta situación, nos preocupa". El mandatario recordó que este es el segundo evento de gravedad registrado en la zona en lo que va del año, tras un hecho previo donde un soldado resultó afectado y otros cinco quedaron heridos.

Actos urgentes y presuntos responsables del ataque

Tras la acción armada, las autoridades locales iniciaron las coordinaciones correspondientes para el despliegue del personal de la Policía y del CTI de la Fiscalía con el fin de adelantar la inspección técnica a los cadáveres y los actos urgentes.



Con respecto a los autores materiales del crimen, el alcalde Sánchez aclaró que "hasta el momento no se tiene claridad qué grupo" ejecutó el atentado.

No obstante, el funcionario reconoció la presencia activa del ELN y disidencias de las Farc en la jurisdicción. Sánchez enfatizó además que Ábrego es geográficamente "la puerta del Catatumbo", condición por la cual la población habita en un escenario permanente de alerta e inestabilidad en materia de seguridad.

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Evaluación de toque de queda y llamados al Gobierno nacional

Frente al deterioro del orden público, la administración municipal programó un Consejo Extraordinario de Seguridad para horas de la tarde, donde se evaluará la implementación de medidas restrictivas.

Entre las alternativas sobre la mesa está la posible adopción del toque de queda, sobre lo cual el alcalde afirmó: "Eso es un tema que hay que contemplarlo y la decisión se toma en conjunto en el Consejo de Seguridad". De igual forma, en la sesión se debatirá la veracidad de informaciones sobre un presunto "plan pistola" contra los uniformados de la subregión.

Escuche aquí la entrevista: