ADR impulsa proyectos productivos para responder a las necesidades del campo

Las necesidades y propuestas de los departamentos en materia agropecuaria podrán convertirse en proyectos productivos mediante las herramientas que tiene disponibles la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Ministerio de Agricultura. Así lo anunció el presidente de la ADR, Orlando José Dangond Baute, durante la reactivación del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura (CONSA).

El encuentro se llevó a cabo en Mosquera, Cundinamarca, y reunió nuevamente a los responsables del sector agropecuario de los 32 departamentos del país, después de que este espacio de diálogo no sesionara desde 2024.

Foto: Agencia de Desarrollo Rural

Durante la jornada, las autoridades regionales expusieron las principales dificultades que enfrentan sus territorios, así como iniciativas y prioridades relacionadas con el desarrollo del campo. A partir de estas necesidades, se planteó la posibilidad de avanzar en la estructuración de proyectos que permitan generar respuestas concretas para las comunidades rurales.

Dangond explicó que los departamentos cuentan con dos alternativas para buscar financiación y acompañamiento a sus iniciativas. Una de ellas corresponde directamente a la oferta de la Agencia de Desarrollo Rural, mientras que la otra está relacionada con los programas y mecanismos que administra el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



Hay dos líneas: una, acceder a proyectos productivos a través de la Agencia de Desarrollo Rural; y dos, otra línea que se maneja desde el Ministerio de Agricultura. Tenemos la posibilidad de hacerlo señaló Dangond

La estrategia busca que las solicitudes y propuestas que surjan desde las regiones puedan conectarse con instrumentos destinados a fortalecer las actividades productivas, mejorar los ingresos de los habitantes rurales y ampliar las oportunidades económicas en los territorios.

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El encuentro también incluyó mesas de trabajo en las que los representantes departamentales analizaron sus necesidades y plantearon acciones para atenderlas. La intención, según la ADR, es que los acuerdos alcanzados no se queden únicamente en la discusión, sino que cuenten con mecanismos que permitan verificar posteriormente los avances.

La reactivación del CONSA abre así un canal de comunicación entre el Gobierno nacional y las autoridades agropecuarias departamentales. El propósito es mantener una interlocución permanente que facilite la identificación de prioridades y el seguimiento a los compromisos relacionados con el desarrollo rural.

Con este mecanismo, la ADR pretende que las particularidades de cada territorio tengan un papel central en la definición de los proyectos y que las necesidades identificadas por las regiones puedan traducirse en iniciativas concretas para el campo colombiano.