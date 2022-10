Asesinato de Jaramillo Ossa y 33 crímenes más son de lesa humanidad: Fiscalía

y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP). Entre ellos el asesinato del candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa y el líder de la colectividad, José Antequera.

Publicidad

La decisión, según el vicefiscal Jorge Perdomo, se basa en el hecho de que se trataron crímenes cometidos de manera sistemática en contra de miembros de la UP en un corto periodo de tiempo, lo que reactiva así las investigaciones.

“Esto no significa que en otros casos de miembros o simpatizantes de la UP no sean considerados como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, podrán considerados pero ya el análisis va ser mucho más fácil por cuanto ya tenemos totalmente construido el contexto”, dijo Perdomo.

Publicidad

“También es importante aclarar que nos encontramos con casos, algunos de ellos, que se encuentran en el sistema Interamericano de Derechos Humanos por lo menos la masacre de El Aracatazo en el Urabá y el atentado contra Bernardo Jaramillo. Es decir, aquí hay casos que ya se encuentran en el sistema Interamericano de Derechos Humanos investigándose y por eso es que esta declaratoria y esta consideración como crímenes de lesa humanidad va permitir avances”, agregó.

Publicidad

Dentro de los 34 casos también se encuentra el del líder político José Antequera, asesinado hace 25 años en el aeropuerto Eldorado.