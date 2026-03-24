En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Asocapitales presentará proyecto para modificar Sistema de Transferencia de la Nación: "Autonomía”

Asocapitales presentará proyecto para modificar Sistema de Transferencia de la Nación: "Autonomía”

Un proyecto con el que, según los alcaldes, se le de más autonomía a las ciudades para financiar proyectos en seguridad, salud y educación. Por ahora confirman, que hay una inequidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad