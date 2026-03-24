Asocapitales presentará proyecto para modificar Sistema de Transferencia de la Nación: "Autonomía”

Desde Asocapitales, la asociación de ciudades capitales del país, continuarán presionando para que sea una realidad la modificación al sistema general de participación, con el que el Gobierno transfiere recursos a los departamentos para financiar servicios. De acuerdo con el alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, por cubrir otro tipo de obligaciones se tiene que quitar fondos de ramas importantes como la seguridad, en la cual todos los alcaldes están de acuerdo en que hay una problemática.

“Por ejemplo, en los últimos años a las ciudades nos pusieron la tarea de financiar un caso específico, reciente, lo que tiene que ver con la alimentación de las personas privadas de la libertad que son sindicados. Eso a Bogotá le representa 50 mil millones de pesos al año. Nos dieron la responsabilidad, no nos dieron los recursos. Tocó recortar la política de seguridad que teníamos en la ciudad para garantizar el acceso a la alimentación de las personas privadas de la libertad", concluyó Galán.

Reunión de la junta directiva de Asocapitales realizada en la ciudad de Santa Martha Foto: Twitter @VirnaJohnson @Asocapitales

Por su parte, alcaldes de ciudades principales como Medellín hicieron énfasis en lo propuesto. Según Federico Gutiérrez, esa alcaldía optó por desarrollar proyectos con recursos propios de la ciudad sin depender del Gobierno, por lo cual afirma que “le fue mejor”. Así mismo, recordó aquel episodio del tarimazo del presidente, Gustavo Petro, al que también hizo referencia afirmando que tampoco propone diálogos entre alcaldes o gobernadores.

“El presidente cuando va a las regiones, va a reunirse en el marco de la paz total con los peores bandidos. Aquí vienen a Medellín a hacer el tarimazo con los peores bandidos, pero no se sientan ni con alcalde ni con gobernador. Desde el principio de nuestro gobierno, yo le dije a nuestro equipo, vamos a diseñar plan de desarrollo para los cuatro años que no dependa un solo peso del Gobierno nacional.



Y siquiera lo hicimos así, porque si hubiéramos quedado dependiendo del Gobierno nacional, pues no hubiéramos podido hacer nada. Y mire cómo vamos de bien", concluyó el alcalde de Medellín.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Así mismo, desde la costa colombiana, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, afirmó que tocaba hasta mendigar recursos. Tanto así que precisó que proyectos como la ampliación del aeropuerto de la ciudad están sin el “visto bueno” y el plan de reactivación del canal del Dique está desfinanciado.

“Nos hemos sentido un tanto abandonados. Hay una inequidad en la transferencia de recursos y en estos dos últimos años eso se ha agravado”. Concluyó.

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Entre tanto, otra de las discusiones es el proyecto que se le presentará a congresistas electos para la nueva legislatura, para la modificación del sistema penal y carcelario, con el fin de evitar la reincidencia en crímenes por parte de personas capturadas y dejadas en libertad. Los alcaldes presentes concuerdan en que la seguridad es un problema que afecta a todos.