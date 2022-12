Australia se unirá a las misiones humanitarias en Irak

necesidad y la evacuación de civiles amenazados por el conflicto, informan medios locales.

El dirigente, quien se encuentra en Holanda, realizó una entrevista con la radio "ABC" donde comentó que las misiones podrían comenzar a finales de esta semana.

Abbott calificó a los milicianos del Estado Islámico (IS) como "ejército terrorista" y los acusó de "atrocidades horribles" al comentar una fotografía publicada por los medios australianos en las que se muestra a un menor, hijo de un australiano, sosteniendo en Siria una cabeza decapitada.

"Australia formará parte de la ayuda humanitaria para las personas atrapadas en el monte Sinyar", anunció Abbott

El pasado sábado, el primer ministro australiano indicó que los Estados Unidos le habían pedido considerar la participación para lanzar desde el aire ayuda humanitaria en las montañas cercanas a la ciudad de Sinyar, a unos 100 kilómetros al oeste de Mosul, en el norte de Irak.

Se calcula que el avance de los yihadistas ha provocado la huida de unas 200.000 personas, en su mayoría yazidíes kurdos y cristianos, que se encuentran aislados y con necesidad urgente de agua, comida, refugio y medicinas en las proximidades del monte.

Australia cuenta con dos aviones C-130 Hercules en una base de Emiratos Árabes Unidos que se usarán para dicha operación, señaló el canal ABC.

"Ellos (IS) no solo buscan un enclave terrorista, sino la creación de un efectivo estado terrorista, una nación terrorista (...) Esto plantea problemas extraordinarios, no sólo en Oriente Medio, también para el resto del mundo", sentenció Abbott.

Estados Unidos ejecutó este domingo su cuarta ronda de bombardeos selectivos en el Kurdistán, esta vez en las cercanías de Erbil, donde acabó con varias posiciones armadas de los yihadistas desde donde atacaban los accesos a la ciudad.

Estos ataques están siendo complementados con el lanzamiento aéreo de víveres para las minorías que están asediadas en la zona por el incremento de la presencia yihadista.

EFE