‘Booty’ de Jennifer López alcanza 28 millones de visitas en Youtube en 4 días

neoyorquina muestra de manera sensual la parte más famosa de su anatomía.

JLo se deja ver en todo su esplendor junto a la cantante y modelo australiana Iggy Azalea, que sustituye al rapero cubano Pitbull en esta nueva versión de la canción "Booty".

Dos artistas muy distintas, tanto en estilo musical como en físico, que demuestran cómo hacer arder la pista de baile al ritmo de frases como "Big, big booty" (Gran, gran trasero) o "Let me show you how to do it" (Déjame enseñarte cómo se hace).

Siguiendo el estilo que marcaron Rihanna y Shakira en el videoclip del tema "Can't Remember to Forget You", JLo y Azalea bailan juntas y se muestran con movimientos lentos, muy eróticos y ligeras de ropa.

EFE