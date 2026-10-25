Capturan a hombre señalado de intentar reclutar a dos menores para las disidencias de las Farc

La Fiscalía judicializó a Juan David Gurrute Luna, acusado de contactar a dos adolescentes de 14 y 17 años en Huila para presuntamente reclutarlos en el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría utilizado las redes sociales para acercarse a los menores y ofrecerles remuneraciones de hasta dos millones de pesos, lujos y armas, con el propósito de convencerlos de ingresar a esa estructura armada ilegal.

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Las pruebas recopiladas por la Fiscalía indican que los jóvenes habrían aceptado las propuestas y abordado un bus intermunicipal en Pitalito, Huila, durante la madrugada del 18 de octubre, con destino al departamento del Cauca.

La situación fue advertida por los familiares de uno de los adolescentes, quienes alertaron a las autoridades ante la posibilidad de que el menor fuera entregado a una estructura criminal.



A partir de esa información, las autoridades hicieron seguimiento al vehículo y lograron ubicarlo en Popayán. Durante la verificación de los pasajeros, uniformados de la Policía Nacional encontraron a Gurrute Luna junto a los dos adolescentes.

Según la Fiscalía, el hombre no pudo acreditar algún vínculo que justificara su presencia con los menores. Además, los jóvenes lo identificaron como la persona que los había contactado por redes sociales, les hizo los ofrecimientos y compró los tiquetes para el desplazamiento.

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Tras el procedimiento, el señalado fue capturado y los dos adolescentes quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de adelantar las actuaciones correspondientes para el restablecimiento de sus derechos.

Una fiscal de la Seccional Cauca imputó a Juan David Gurrute Luna el delito de reclutamiento ilícito. El procesado no aceptó los cargos. Pese a ello, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.