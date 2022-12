Centro Democrático apoyaría eliminación de la reelección, según Pacho Santos

En entrevista con Blu Radio, Francisco Santos , exvicepresidente de la República y actual miembro del Centro Democrático, dijo que el partido estaría dispuesto a apoyar la eliminación de la reelección, como uno de los elementos de la gran reforma política que necesita el país, tal como lo propuso el presidente Juan Manuel Santos.

“Yo he estado hablando con muchos de los parlamentarios del Centro Democrático y apoyan la eliminación de la relección. El presidente Uribe todavía no sé si está ahí pero si siento que se dio cuenta de que no tenemos las instituciones que le pongan límites al presidente que quiere ser reelegido”, manifestó Santos.

Dijo que la eliminación de la reelección es un paso correcto pero no es suficiente ya que lo que se necesita realmente es plantear una profunda reforma al sistema electoral que permita, por ejemplo, el voto electrónico y que el propio Gobierno tenga poder jurisdiccional para decidir sobre los temas electorales.