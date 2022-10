De Reagan a Obama, embarradas presidenciales por micrófonos imprudentes

pronunciado frases salidas de tonos.

Le paso en 1984, al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en plena guerra fría dijo: "Compatriotas, me complace decirles hoy que he firmado una ley para proscribir a Rusia para siempre. Comenzaremos los bombardeos en cinco minutos". Era una broma, estaba haciendo una prueba de sonido antes de su discurso semanal pero tenía prendido el micrófono y eso que dijo se filtró a la prensa.

En el 2011, en una reunión con el presidente de EE.UU. Barack Obama, a su homólogo francés, Nicolás Sarkozy, se le escuchó decir, sobre el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu: "No lo soporto. Es un mentiroso",.. a lo que Obama contestó: "Tú estás cansado de él, ¿y qué tal yo?, tengo que tratar con él todos los días”

Ni la monarquía se ha salvado. En el 2005, cuando respondía a una pregunta del veterano corresponsal de la BBC ante la realeza británica, Nicholas Witchell, el príncipe Carlos se quejó a sus hijos, en el oído, pensando que nadie podía oírlo: "Maldita gente. No puedo soportar a este hombre. Es tan detestable, realmente lo es".

Y volviendo a Obama se le quedó el micrófono abierto cuando le dijo, antes de su segunda elección presidencial, al presidente de Rusia Dimitri Medvedev que le comentara al hombre del poder en Rusia, Vladimir Putin Putin que le quedaba más fácil hablar con el sobre temas espinosos, después de las elecciones:

Presidente Obama: “Sobre todos estos temas, pero particularmente sobre la defensa de misiles, esto, esto se puede resolver pero es importante que él me dé espacio”.

Presidente Medvedev: “Sí, comprendo. Comprendo su mensaje sobre espacio. Espacio que usted”

Presidente Obama: “Esta es mi última elección, después de mi elección tendré más flexibilidad”.

Presidente Medvedev: “Comprendo. Le transmitiré esta información a Vladimir”.

Pero volviendo al cono sur, esta perla del presidente uruguayo Jorge Battle en el 2001, es inolvidable: “en Argentina hay una manga de ladrones de primera”.

El expresidente inició acciones judiciales contra la cadena, Bloomberg TV, argumentando que le violaron el off the record, envió disculpas incansablemente a Argentina, pero no pudo evitar las repercusiones diplomáticas

