“El golpe más contundente en ocho años”: presidente De La Espriella sobre operación contra el ELN

El presidente Abelardo De La Espriella entregó detalles de la muerte de diez presuntos integrantes del ELN durante la Operación Ónix, realizada el pasado 22 de octubre en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. Según el mandatario, entre los fallecidos están alias Marcos Pacífico y alias Ochenta o Murillo, señalados como dos de los principales cabecillas de esa estructura armada.

El anuncio, compartido a través de sus redes sociales, amplía el balance inicial conocido tras el bombardeo, cuando se reportó la muerte de nueve presuntos integrantes del ELN y se indicó que la identidad de alias Marcos Pacífico estaba pendiente de confirmación mediante pruebas decadactilares.

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De acuerdo con la información entregada por el presidente, la operación militar estuvo dirigida contra el frente José María Becerra, perteneciente al Frente de Guerra Suroccidental del ELN.

Según De La Espriella, alias Marcos Pacífico era uno de los principales responsables de las acciones armadas del ELN en el suroccidente colombiano. El mandatario afirmó que habría dirigido el frente José María Becerra y tenido influencia sobre estructuras de esa organización en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.



Durante su declaración, el presidente aseguró que el señalado cabecilla llevaba más de 24 años en las filas de esa guerrilla y le atribuyó presunta responsabilidad en más de 62 homicidios, el reclutamiento de cientos de menores de edad y el desplazamiento forzado de más de 500 personas. También lo relacionó con acciones de violencia urbana registradas en años anteriores.

Por su parte, alias Ochenta o Murillo también fue señalado por el presidente como uno de los principales cabecillas de la estructura atacada.

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¡EL GOLPE MÁS DURO DE LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS CONTRA EL ELN!



En zona rural de El Tambo, Cauca, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron la OPERACIÓN ÓNIX, en la que DIEZ INTEGRANTES DEL ELN MURIERON EN DESARROLLO DE OPERACIONES, entre ellos alias ‘MARCOS… pic.twitter.com/VxkAsr0q5Y — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 25, 2026

Además de las muertes reportadas, las autoridades incautaron siete fusiles, una pistola y dos granadas durante la operación. También ubicaron un área campamentaria que, según el balance oficial, tendría capacidad para albergar aproximadamente a 25 integrantes del grupo armado.

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De La Espriella sostuvo que el resultado afecta la cadena de mando, la coordinación y la capacidad de combate del ELN en una región estratégica por su conexión con corredores hacia el Pacífico colombiano.

El mandatario también dijo que la operación representa un golpe para la estructura que tiene presencia en varios departamentos del suroccidente, aunque advirtió que el grupo armado podría reorganizarse y que una sola acción militar no significa el fin de la amenaza.