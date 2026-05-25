Empresas podrán dejar de pagar auxilio de transporte: Corte Constitucional lo aprueba en estos casos

El auxilio de transporte es uno de los beneficios más conocidos por los colombianos. La prestación, creada mediante la Ley 15 de 1959, tiene como objetivo cubrir parte de los gastos entre la vivienda y el lugar de trabajo para quienes perciben hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, una decisión judicial abrió un debate sobre quiénes tienen derecho a este beneficio.

Cabe recordar que en 2026 el salario mínimo se encuentra en $1.750.905, por lo que el auxilio de transporte aplica para quienes reciben hasta $3.501.810 mensuales. El valor del auxilio quedó fijado este año en $249.095. Pese a ello, la ley también contempla excepciones que permiten a las empresas dejar de pagarlo bajo ciertas condiciones.

Corte Suprema aclaró cuándo no se paga el auxilio de transporte

La discusión surgió luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con un empleado identificado como Miltón, quien reclamó el pago del auxilio de transporte y varias indemnizaciones laborales.

De acuerdo con el trabajador, nunca recibió este beneficio. Sin embargo, durante el proceso judicial la empresa demostró que ofrecía transporte directo para movilizar a sus empleados desde determinados puntos hasta el lugar de trabajo.

Según lo registrado en el expediente, el trabajador decidió no utilizar ese servicio porque consideraba inseguro el vehículo usado por la compañía, por lo que optó por movilizarse en motocicleta.

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Ante esto, la Corte determinó que el empleador no estaba obligado a reconocer el auxilio de transporte, debido a que la empresa suministraba un medio de movilización para sus trabajadores.

Casos donde las empresas pueden negarse a pagar el auxilio de transporte

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El alto tribunal señaló que el auxilio de transporte no tiene carácter universal y depende de ciertas condiciones establecidas por la ley y por el Decreto 1250 de 2017.

Estos son algunos de los casos en los que el empleador puede no pagar el auxilio:



Cuando la empresa suministra transporte directamente.

Si el trabajador no necesita transporte público.

Cuando el empleado gana más de dos salarios mínimos.

Si el trabajador decide no usar el servicio ofrecido por la empresa.

La decisión judicial dejó claro que el simple hecho de preferir otro medio de transporte no obliga al empleador a reconocer este auxilio.

Trabajadores pueden reclamar el pago del auxilio de transporte

Si bien existen varias excepciones, las autoridades recuerdan que el beneficio sigue siendo obligatorio para quienes cumplen los requisitos legales y no reciben transporte por parte de la empresa.

Ante ello, el Ministerio de Justicia y del Derecho explicó que los trabajadores pueden acudir ante un inspector laboral cuando consideren que el empleador está incumpliendo con esta obligación.