¿Es viable hablar del uribismo sin Álvaro Uribe Vélez? Expertos debaten

El próximo 8 de octubre el senador de la República Álvaro Uribe Vélez comparecerá ante la Corte Suprema de Justicia para dar declaratoria sobre la investigación que se le adelanta por la presunta compra de testigos.

A propósito, integrantes de la mesa de trabajo de Mañanas BLU 10 AM y dos integrantes del colectivo uribista; Rafael Nieto, columnista, y Sergio Araujo, miembro del Centro Democrático, debatieron sobre la situación jurídica por la que pasa el expresidente Uribe.

¿Es viable hablar del uribismo sin Álvaro Uribe?

“Nosotros no creemos que el presidente Uribe vaya a ser detenido, confiamos en que eso no ocurra, sería un acto arbitrario y una persecución clara en su contra. Además, sería increíble que no le dejen dar versión libre y que lo capturen (…). Tampoco hay pruebas”, dijo nieto.

“Sí hemos pensado el uribismo sin Uribe porque el presidente lleva haciendo 40 años haciendo política de domingo a domingo, no descansa los fines de semana (…). Uribe no es una figura autoritaria, él es un demócrata, a veces se pasa en el ejercicio de la democracia y se equivoca. Hay que pensar el uribismo sin Uribe porque las ideas están y seguirán presentes, aunque él decida retirarse”, añadió Nieto.

“Estoy de acuerdo con Nieto porque el legado del presidente Uribe está latente. Hay muchas personas que pueden tomar las banderas de Álvaro Uribe, por ejemplo, Óscar Iván Zuluaga, en fin, hay un gran número de dirigentes del partido (Centro Democrátic) que conocen perfectamente la forma de pensar de él y que entienden que el uribismo es la forma de identificación de muchos colombianos”, afirmó Araujo.

¿Puede sobrevivir el Centro Democrático sin Uribe?

“Eso es distinto; una cosa es el uribismo y sus ideas, otra cosa es el Centro Democrático, este partido político sí tiene el desafío de generar una institucionalidad fuerte y sólida a lo largo y lo ancho del país como para soportar la salida del presidente Uribe”, dijo Nieto.

“El Centro Democrático es totalmente uribista, pero hay una facción que está por fuera del partido en el Partido Conservador, en sectores liberales, incluso en la izquierda. El partido es el marco en el que se contiene el núcleo central del uribismo, sin que eso quiera decir que haya una ruptura”, comentó Araujo.

Escuche el debate completo de Rafael Nieto y Sergio Araujo sobre si es posible un uribismo sin Uribe en el audio adjunto, en Mañanas BLU 1030:

