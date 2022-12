Esposa de intendente asesinado en la Calle 26 desmiente versiones de la Policía

por robarle una bicicleta.

“Eso no es cierto, mi esposo nunca ha tenido bicicleta, él iba caminando, no sé si la bicicleta sea de los delincuentes pero él no iba en ninguna bicicleta, nunca ha tenido ni ha tomado ese medio de transporte”, dijo la esposa del uniformado asesinado en la mañana de este martes en la Calle 26, en Bogotá.

Explicó que su esposo fue asesinado por tres hombres, que lo atacaron con armas cortopunzantes, recibiendo ocho puñaladas.

“Lo que sé es que él solicitaba ayuda a los taxistas, a la gente, nadie me lo ayudaba, sólo una señora que es lo que he podido escuchar que estaba ahí, una vendedora que fue la que me le ayudó”, agregó.

Carolina Melo también aclaró que no tenía hijos con el intendente Arango, luego de que la Policía dijera que tenían un hijo de cinco años de edad.

Cabe recordar que la Policía Nacional ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien dé información que permita capturar a los agresores del intendente, quien fue asesinado cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá.