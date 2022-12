Estados Unidos no ha planteado aumento de presencia militar en Colombia: canciller

El canciller Carlos Holmes Trujillo reiteró que Colombia no tiene conocimiento alguno sobre la razón de la nota en la libreta del secretario de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton, que hablaba sobre el traslado de 5000 tropas a Colombia.

Publicidad

Esto respondió cuando se le preguntó si en alguna ocasión, el Gobierno Trump le ha planteado aumentar su presencia militar en territorio colombiano: “No lo han planteado. Esa futurología no la voy a hacer con temas tan serios. Desconocemos la razón de esa nota, y el alcance de esa mención a Colombia. No sabes absolutamente nada más, de manera que como parte de este diálogo permanente vamos a hacer tareas de reflexión con este amigo que son los Estados Unidos y vamos a continuar dialogando sobre todos los temas de interés bilateral, hemisférico y global”.

Trujillo exigió al régimen de Nicolás Maduro respetar la vida de Juan Guaidó. Reiteró que para Colombia el líder opositor es el presidente de Venezuela, con quien Colombia tiene contacto directo y constante.

Publicidad

“La medida más efectiva es el reclamo internacional para que se respete la vida y la integridad de Juan Guaidó y ya hay una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio lugar a que en este momento existan medidas cautelares en favor de la integridad de Juan Guaidó”

Publicidad

El canciller dijo que el Grupo de Lima se reunirá el próximo 4 de febrero en Canadá para fijar una nueva posición sobre Venezuela, teniendo en cuenta todos los acontecimientos recientes y que en los próximos días Colombia materializará las sanciones contra el régimen chavista consagradas en la declaración que firmaron los países integrantes del Grupo de Lima.