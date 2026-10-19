Estos son los dos departamentos con mayor número de muertes por accidentes eléctricos

Antioquia y Atlántico fueron los dos departamentos con mayor número de muertes por accidentes de origen eléctrico en Colombia durante 2025, según las cifras de Medicina Legal. El primero registró 38 fallecimientos y el segundo, 20.

En total, el país contabilizó 262 muertes por esta causa, de las cuales 234 correspondieron a adultos y 28 a menores de edad, lo que representa un incremento cercano al 8 % frente a los 243 casos reportados en 2024.

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Después de Antioquia y Atlántico, Bolívar y Cesar ocuparon el siguiente lugar, con 19 muertes cada uno, mientras que Cundinamarca reportó 18. Estos cinco territorios concentraron 114 fallecimientos, equivalentes a más del 43 % del total nacional. Entre los menores de edad, Magdalena registró cinco muertes y Cauca, cuatro, lo que evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención en hogares, instituciones educativas y espacios comunitarios.

Las cifras también reflejan la dimensión del problema en otros indicadores. De acuerdo con el Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 2023 se reportaron 218 accidentes de origen eléctrico, último año con información disponible en esa base. Bogotá encabezó el registro con 34 casos, seguida de Bolívar, con 30; Valle del Cauca, con 22; Atlántico, con 18, y Tolima, con 14. Para Carlos Barranco, líder de la campaña ‘Que no se te vayan las luces’, estos datos muestran la importancia de fortalecer la educación sobre los peligros de manipular instalaciones eléctricas sin las condiciones adecuadas.



Ante este panorama, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET) continúa impulsando la campaña ‘Que no se te vayan las luces’, una iniciativa que busca enseñar a niños, jóvenes y comunidades a reconocer los riesgos y adoptar prácticas seguras. En 2025, en alianza con la Fundación Siemens, la estrategia llegó a instituciones educativas y comunidades de Bolívar, Boyacá, Cesar, La Guajira y Santander, y actualmente continúa su recorrido por municipios de Cundinamarca. Además, en el marco de la Semana Latinoamericana para la Prevención de Quemaduras, realizará una jornada de sensibilización en la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar, en Bogotá.

Entre las principales recomendaciones está prestar atención a señales como olor a cable o plástico quemado, chispas, zumbidos, tomacorrientes o interruptores calientes y cortes frecuentes de los interruptores eléctricos. Ante estas situaciones, se aconseja suspender el uso del elemento afectado y solicitar la revisión de personal calificado, sin intentar repararlo por cuenta propia. Asimismo, si hay cables caídos o deteriorados en espacios públicos, se debe mantener la distancia y reportar el riesgo al operador de red. Desde 2016, Medicina Legal ha registrado 2.409 muertes por origen eléctrico en Colombia, mientras que el SUI reportó 2.099 accidentes entre 2016 y 2023, cifras que mantienen vigente el llamado a fortalecer la prevención en todo el país.