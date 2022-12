Estudiante murió tras caer durante clase de educación física en Bogotá

Un joven estudiante del colegio Centro Educativo Scalas, de la localidad de Engativá, en Bogotá, murió este lunes luego de que en medio de una clase de educación física sufriera un golpe en la cabeza.

El estudiante estuvo cinco días recluido en el Hospital San José Infantil.

“Salía como todos los días a estudiar y cerca de las 8:30 0 9:00 de la mañana me llamaron a avisar que había tenido un accidente, una fractura, pero no me dijeron dónde ni nada. Se lo llevaron en una ambulancia, nadie me decía nada hasta que llegué a la clínica y los médicos me dijeron que tenían que intervenirlo”, dijo la mamá del joven.

La mujer afirma que las directivas del colegio no le han dado una explicación clara sobre qué fue lo que sucedió y denunció que la cancha donde sucedieron los hechos se encuentra en mal estado.