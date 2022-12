Exdirectora del Das no puede huir a otro país, advierte la Fiscalía

sin pasaporte y si intenta salir de esa nación podría caer en ilegalidad, explicó el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

“Ella no puede salir legalmente de Panamá, entre otras cosas porque no tiene pasaporte vigente, no puede salir legalmente a ningún otro país ya que puede ser objeto de deportación”, dijo el funcionario del organismo investigador.

Con la solicitud de circular roja, las autoridades colombianas gestionan y agotan todos los mecanismos posibles para que la exdirectora del desaparecido Das venga a responder ante la justicia colombiana por el caso de las ‘chuzadas’.