Fecode y Gobierno evalúan alternativas tras fracaso de negociaciones

Luego de que fracasaran las negociaciones con el Gobierno, los representantes de Fecode se reúnen para buscar alternativas y así, buscar salir una salida al paro, que ya completa 10 días. (Lea también: Maestros anuncian toma de Bogotá tras no llegar a acuerdos con Gobierno )



Hasta el momento el paro avanza: este martes, se radicarán las firmas solicitando la renuncia de la ministra de Educación, Gina Parody, y el miércoles habrá una nueva toma de docentes.



Mientras tanto, en la Casa de Nariño se convocó un consejo de ministros para debatir el mismo tema. (Lea también: No hubo un acuerdo en tema salarial y el paro de maestros continúa )



El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, dijo que sentarse por sentarse no tiene sentido, mientras que el presidente Juan Manuel Santos canceló su participación en el programa Agenda Colombia para conocer en detalle cómo transcurrió la negociación con Fecode.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En un comunicado, el exmagistrado Jorge Pretelt dice que no conoce a nadie en Fidupetrol e insiste en que no exigió sobornos para el fallo de una tutela.



-Una persona muerta, cuatro heridas y casi media centenar de familias damnificadas es el último balance que deja el fuerte oleaje que se registra en el municipio de Juradó, Chocó.



-Todo parece indicar que no habrá pronunciamiento oficial de Estados Unidos, ante la posibilidad de que le hayan concedido asilo político al exministro Andrés Felipe Arias.



-En las próximas horas será trasladado del búnker de la Fiscalía a su residencia, el ex Secretario General de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno.



-Según el gobernador del Atlántico, personas mal intencionadas están desinformando al ex presidente Álvaro Uribe, acerca de supuesta presencia guerrillera en este departamento.



-El ministro de Defensa anunció que en total serán 790 los nuevos policías que entrarán a reforzar la seguridad en TransMilenio.



-Tres heridos, entre ellos 2 menores de edad, dejó un nuevo enfrentamiento de pandillas en las comunas del oriente de Cali.



-Hay polémica en Bucaramanga por el anuncio de la Alcaldía de implementar un sistema de fotomultas, a través de una alianza con un privado.



-El drama humanitario por la inmigración ilegal en Europa no para. Las más de 5 mil personas rescatadas en las últimas 48 horas en costas italianas llegan hoy a tierra entre las que había una mujer que dio a luz durante la travesía.



-Los “Cinco Héroes cubanos”, como son conocidos los ex agentes que estuvieron detenidos en Estados Unidos hasta el año pasado, llegarán hoy a Caracas para rendir homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez.



-La Policía entregó detalles de la captura de un hombre que borracho y armado intimidó a toda una familia en el sur de Bogotá.