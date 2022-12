Impactante relato de joven que por defender a un perro recibió fuerte golpiza

él. Los puños los recibió en la cara y el cuello. Presenta signos de asfixia y tiene una rotura de tabique.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando la víctima sacaba a su perro de raza Pitbull, cerca al sector de Hayuelos, en el occidente de la ciudad.

“Lo que estaba haciendo el Beagle era buscarle juego a mi perro. Los perros juegan, y los perros ladran, y al señor no le gustaba que su perro ladrara y el señor le pegó al perrito. Lo único que hicimos mi mamá y yo fue pedirle al señor que no le pegara. Al señor no le gustó, nos insultó y posteriormente se lanzó encima mío a golpearme. Me lanzo un puño, me dio la vuelta, y me estrelló mi cara contra el pavimento”, dijo la Duque.

Aseguró que el agresor lo dejó tirado en el piso boca abajo y le colocó las rodillas encima para que no pudiera moverse ni respirar. Un transeúnte que estaba pasando en ese momento fue quien logró detener al agresor.

“Esto ya es una tentativa de homicidio, es sevicia por parte del señor”, dijo.

La víctima dijo que ya presentó denuncias penales contra el agresor ante la Fiscalía, pero que le daba miedo denunciarlo ante los medios.

Los delitos por los que puede ser acusado son lesiones personales dolosas y tentativas de homicidio.

Medicina legal le dio 25 días de incapacidad y en dos meses será sometido a una cirugía de nariz, por rotura de tabique.