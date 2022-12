Juez que dejó libre a Andrés Sepúlveda teme por su seguridad

en libertad al hacker Andrés Fernando Sepúlveda.

Publicidad

La Funcionaria, quien ahora es investigada por prevaricato, aseguró que la fiscalía fue débil en su acusación y que no puede, simplemente, por versiones o hipótesis sustentar la misma.

"Porque cuando no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman, el único mensaje que se envía es, cometió un delito porque no nos hizo caso, porque no nos obedeció; significaría entonces que nos tenemos que arrodillar ya no ante un Estado de derecho, sino algo muy parecido a la tiranía o a la dictadura", dijo la juez.

Publicidad

La dicha de la libertad al hacker solo le duro seis horas pues esta mañana fue recapturado en su residencia, en el norte de Bogotá.

Publicidad

El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, contrario a lo que dice la juez, afirmó que el organismo investigador si tiene elementos contundentes para comprometer a Sepúlveda con espionajes al proceso de paz, a organismos de inteligencia y a la campaña santista.

La funcionaria expresó preocupación por su seguridad e hizo énfasis en que por muchos años ha luchado contra la corrupción.