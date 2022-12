Las autoridades también investigan a Blatter, según The Guardian

El reportero de The Guardian, que está a cargo de la información relacionada con el escándalo de las detenciones por corrupción en la FIFA, reveló que las investigaciones están encaminadas contra el presidente del organismo Joseph Blatter. (Lea también: FIFA dice que es "la parte perjudicada" en investigaciones por corrupción )



Lo que afirma el periodista es que la investigación se extiende mucho más allá de la lista de implicados que se conoció este miércoles.



El diario publica incluso 10 nombres nuevos que no están en el listado conocido, entre los que se encuentran Blatter y Michel Platini, presidente de la UEFA. (Lea también: Estos son los cinco dirigentes latinoamericanos implicados en escándalo de FIFA )



Además, dicen que también están siendo buscados para ser entrevistados. Por ser ciudadanos suizos, dice el medio, no podrían ser extraditados a los Estados unidos, país que solicitó a los implicados en casos de corrupción.



A sus 79 años, Blatter busca ser reelegido como presidente de la FIFA, sería quinto mandato en el organismo, frente al príncipe jordano Ali bin Hussein, su único adversario.