Lluvias dificultan labores de rescate en Salgar, Antioquia

Otra noche llena de pánico pasaron los salgareños, al suroeste de Antioquia, tras la emergencia generada por la creciente de la quebrada Liboriana que a las 2:30 a.m. de este lunes festivo arrasó con la mayoría de viviendas del corregimiento La Margarita.

Publicidad

En la madrugada de este martes la zona de la tragedia amaneció con una tormenta eléctrica que dificultaba las labores de rescate. Al lugar de los hechos se han hecho presentes organismos de socorro de poblaciones cercanas, el gobernador del departamento, la Policía Nacional, el propio presidente Juan Manuel Santos, quien decretó calamidad pública y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ha supervisado la ayuda de las Fuerzas Militares en la emergencia (Lea también: Gobierno declara calamidad pública emergencia en Salgar, Antioquia ).

En diálogo con Blu Radio, algunos habitantes de la zona aseguraron que no han podido dormir: “da miedo acostarse, con lo que ya pasó todos estamos sicosiados. No se atreve uno a acostarse (…) En este momento tenemos donde dormir pero no se atreve uno a acostarse. Lo que nos dicen es que se está volviendo a represar el río arriba entonces ¿con qué ánimo se acuesta uno?”.

Publicidad

Otra de las personas afectadas, Joaquín Guillermo Bahena, aseguró que busca a su hija pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna por parte de los organismos de rescate (Lea también: La mayor parte de muertos en Salgar son mujeres y niños ).

Publicidad

La tragedia avanzó por el cauce de la quebrada Liboriana, que se represó con los deslizamientos de tierra causados por los aguaceros caídos entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, y cuando la presión del agua la sacó de su curso se llevó todo por delante. Cifras oficiales hablan de 62 personas fallecidas y 150 desaparecidos.