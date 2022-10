Mi aspecto no es un armario en un vestido: azafata rechazada por ser transexual

La azafata colombo-española Lorena González contó el incómodo suceso por el que pasó luego de ingresar a hacer sus prácticas a la aerolínea Turkish Airlines y la rechazaran después de un día de trabajo por su condición sexual.

“Me dijeron que era mala imagen para la compañía. Hablé con el coordinador de prácticas, me dijo que me sincerara y me preguntó si era un hombre. Yo le dije: ‘Que yo sepa, no”, aseguró la mujer de 45 años.

“Los denuncié porque hay transfobia (fobia a los transexuales), van hablando por que sí, sin fundamentos (…) mi aspecto tampoco es un armario empotrado en un vestido, aquí puede más la doble moral”, agregó la caleña.

Además, González manifestó que ha pasado por ese tipo de situaciones anteriormente al intentar trabajar como auxiliar de enfermería, guardia de seguridad entre otros empleos; y por ello ha llevado su caso ante varias organizaciones como change.org y dosmanzanas.com.