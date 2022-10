MinCultura abre la posibilidad de prohibir las corralejas en el país

La ministra de Cultura, Mariana Garcés, sostuvo en Blu Radio que debe prohibirse una serie de prácticas, como las corralejas en este caso, en la que se pone en riesgo la vida de animales y personas.

“La ley 83 que adopta el estatuto de protección a los animales debe revisar de nuevo ese artículo séptimo donde se exceptúan ciertas prácticas. En una corraleja ya vimos a lo que pueden llegar los seres humanos, pero también hay altas dosis de alicoramiento y se pone en riesgo la vida de las personas que en ella participan. El tema de las corralejas es algo para revisar y para prohibir”, aseguró.

Así mismo, Mariana Garcés manifestó su rechazo por la muerte de un toro en las corralejas de Turbaco, Bolívar, hecho que según ella no tiene que ver con la tradición ni la cultura del pueblo.

“Rechazamos contundentemente ese hecho y nos apartamos de aquellos que tratan de arropar de tradición cultural a las corralejas y permitir esos actos de barbarie, por castigarlos de una manera suave. No porque sea una manifestación cultural, no necesariamente porque no se ponga en riesgo la vida de los seres humanos, deben existir. De ninguna manera vamos a permitir ninguna conducta cruel contra los animales y mucho menos que ponga en riesgo la vida de los seres humanos”, indicó la ministra.

La ministra fue contundente al señalar que es “hora de dar el debate” frente a estos actos de maltrato animal, en el que se escuchen todas las posiciones y se adopten las medidas más convenientes para el país.

“El hecho horripilante de lo que pasó con este animal nos permite dar el debate de una manera civilizada, oyendo todas las posiciones, mirando todas las alternativas. No estoy casada con ninguna posición, pero sí creo que es muy importante oír muchas voces, desapasionadamente y tratar de adoptar las medidas más convenientes para todos”, explicó.