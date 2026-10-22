MinMinas advierte que Colombia tardaría hasta cuatro años en estabilizar su sistema energético

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió desde Barranquilla que Colombia podría tardar entre tres y cuatro años en avanzar hacia la normalización de su sistema energético, en medio de las dificultades de abastecimiento de gas natural y los retrasos en proyectos de exploración.

La funcionaria señaló que el país debe recuperar su soberanía en materia de gas natural y acelerar los proyectos que permitan aumentar la oferta, mediante el desarrollo de recursos no convencionales y nuevas exploraciones que garanticen el suministro a futuro.

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“Esta condición del fenómeno de El Niño no se soluciona de la noche a la mañana. Pero sí esperamos que el año entrante estemos en una mejor condición. Esta situación nos va a tomar entre tres y cuatro años en normalizarse un poco”, expresó la ministra.

Entre las apuestas a largo plazo para fortalecer el sector energético, mencionó el proyecto Sirius, cuya entrada en operación se estima entre 2030 y 2031.



Alerta por riesgo de apagón

Durante el encuentro, también se ha advertido sobre el riesgo de un apagón en el país ante los efectos del fenómeno de El Niño. El presidente de la Comisión Quinta del Senado, Juan Fernando Espinal, manifestó su preocupación por la presión que enfrenta el parque termoeléctrico y los altos costos de la energía para los usuarios.

El congresista pidió al Gobierno nacional y a las instituciones competentes tomar decisiones urgentes para evitar una crisis en el suministro eléctrico.

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“Yo lo he dicho de manera directa y la responsabilidad la asumo. Creo que hoy no tenemos cómo evitar que Colombia se apague. Estamos enfrentando el fenómeno de El Niño más agresivo de los últimos 100 años en el país, con un sistema energético presionado y vulnerable”, afirmó Espinal.

Por su parte, el senador Camilo Torres, convocante de la audiencia, señaló que la crisis energética está suficientemente diagnosticada y que la región Caribe ha sido escenario de múltiples análisis sobre esta problemática.

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“Ya sabemos las cifras, conocemos la crisis que estamos viviendo. Lo que necesitamos es salir de esta audiencia con soluciones”, enfatizó.