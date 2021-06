Primer reporte de TransMilenio: operación con normalidad, pese a 49 estaciones sin servicio

REPORTE TM #1 - Inicio de operación Corte: 4:30 a.m.

El Sistema inició operación en su horario habitual (04:00 a.m.) y a la hora opera en sus 3 componentes (zonal, troncal y TransMiCable), sin novedades relacionadas con manifestaciones.

Afectación 8 de junio:

- Lesionados: 1 operador

- Troncales: 8 buses vandalizados.

- Zonales: 1 bus vandalizado

El sistema tiene en el momento 49 estaciones inoperativas por no brindar las condiciones de seguridad para los usuarios y la operación debido a actos vandálicos, 5 estaciones operando con esquema de contingencia en horario especial y validación portátil y 6 con cierres parciales.

IMPORTANTE: La estación León XIII se habilita hoy con validación permanente.

Estaciones con operación en contingencia

1. San Victorino (4 a 10 a.m. para salida de usuarios y 3 a 8 p.m. ingreso con validación portátil)

2. Marsella (4 a 10 a.m. ingreso con validación portátil y 3 a 8 p.m. para salida de usuarios)

3. San Diego (4 a 10 a.m. para salida de usuarios y 3 a 8 p.m. ingreso con validación portátil)

4.Calle 76 (opera solo para salida de usuarios de 4 a 10 a.m.)

5. Héroes (opera solo para salida de usuarios de 4 a 10 a.m.)

(49) Estaciones fuera de servicio:

Troncal Américas

1. Patio Bonito

2. Biblioteca Tintal

3. Transversal 86

4. Mandalay

5. Av. Américas - Av. Boyacá

6. Marsella

7. Pradera

8. Distrito Grafiti

9. Puente Aranda

10. Carrera 43

11. Zona Industrial

12. CDS-Carrera 32

13. San Façon - kr 22

14. De la Sabana

Troncal Caracas Central

15. Avenida Jiménez (por la Caracas)

16. Calle 72

17. Calle 76

18. Calle 19

Troncal Caracas Sur

19. Olaya

20. Socorro

21. Fucha

22. Hortúa

23. Hospital

24. Nariño

25. Quiroga

NQS Sur

26. General Santander

27. NQS calle 30 sur

28. Venecia

NQS Extensión Soacha

29. Despensa

30. Terreros

31. San Mateo

32. Bosa

Troncal Carrera 10

33. Av. 1 de Mayo

34. Policarpa

35. San Bernardo

36. San Victorino

37. Las Nieves

38. San Diego

39. Country Sur

Troncal Calle 26

40. Centro Memoria

41. Modelia

Calle 80

42. Quirigua

43. Polo

44. Escuela Militar

Troncal Calle 6

45. Guatoque- Veraguas

46. Tigua-San José

Eje Ambiental

47. Museo del Oro

Troncal Suba

48. Suba-Transversal 91

Troncal Norte

49. Héroes

Estaciones con cierre Parcial

1. Calle 22

2. Calle 34

3. Tercer Milenio

4. Molinos

5. Calle 57

6. Calle 63

Reporte de las primeras manifestaciones a la hora 05:10

04:45 YOMASA Se presenta bloqueo: Con afectación vial a la hora, al momento se agrupan 15 personas y bloquean el sentido Sur - Norte. En seguimiento.

04:54 PORTAL 20 DE JULIO Se presenta bloqueo: Con Afectación vial a la hora, al momento tres sujetos bloquearon la salida del portal 20 de Julio, no permiten que los Transmilenio bajen a tomar la carrera 10 al Norte. En seguimiento.

REPORTE TM #2 Corte: 5:20 a.m.

Novedades por manifestaciones ajenas a la operación:

Troncal Décima

Se deja de atender Portal 20 de Julio (incluyendo alimentación). Tampoco se atiende la estación Country Sur.

Portal Usme

Se deja de atender servicio de alimentación del portal, a excepción de las rutas: 3-11 Fiscala, 3-13 Nebraska y 3-6 Danubio.

REPORTE TM #3 6:00 a.m.

Novedades por manifestaciones ajenas a la operación:

Troncal Décima

Se deja de atender Portal 20 de Julio (incluyendo alimentación). Tampoco se atiende la estación Country Sur. Flota troncal hace retornos en Calle 27 Sur.

Portal Usme

Se deja de atender servicio de Portal Usme (incluyendo alimentación) y estaciones Consuelo y Molinos.

Calle 26

Servicio dual K86 hace retornos en Portal ElDorado. Se cancela ruta alimentadora 16-14 Aeropuerto. Inician desvíos para las rutas alimentadoras del costado Fontibón en Portal ElDorado.

En el momento las demás troncales del Sistema operan sin novedades relacionadas con manifestaciones.

Corte: 6:00 a.m.

REPORTE DE MANIFESTACIONES O EVENTOS A LA HORA 6:22 A.M

YOMASA - AV CARACAS CON AV BOYACÁ - Se presenta bloqueo: Afectación vial a la hora, con un aforo de 15 personas aproximadamente, bloquean el sentido Sur - Norte. En seguimiento.

PORTAL 20 DE JULIO - Se presenta bloqueo: Afectación vial a la hora, con un aforo de 10 personas aproximadamente, bloquearon la salida del portal 20 de Julio. En seguimiento.

ESTACIÓN MOLINOS (AV CARACAS CON CL 51 SUR) - Se Presenta Bloqueo: Afectación vial a la hora, con un aforo de 10 personas aproximadamente, bloquean sentido Sur - Norte, sin paso en el carril exclusivo. En seguimiento.

REYES CATÓLICOS - CL 26 CON KR 99 OR - OC - Se presenta bloqueo: Afectación vial a la hora, con aforo de 5 Personas aproximadamente, bloquean el carril rápido, sentido Oriente - Occidente. En seguimiento.

REPORTE TM #4 Corte: 7:00 de la mañana

Novedades por manifestaciones ajenas a la operación

Troncal Décima

Se deja de atender Portal 20 de Julio (incluyendo alimentación). Tampoco se atiende la estación Country Sur. Flota troncal hace retornos en Calle 27 Sur.

Portal Usme

Se habilita Portal Usme (por ahora sin servicio de alimentación) y estación Consuelo. Sigue sin operar la estación Molinos.

Calle 26

Servicio dual K86 hace retornos en Portal El Dorado. Se cancela ruta alimentadora 16-14 Aeropuerto. Inician desvíos para las rutas alimentadoras del costado Fontibón en Portal El Dorado.

En el momento las demás troncales del Sistema operan sin novedades relacionadas con manifestaciones.