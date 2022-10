Modiano es muy pudoroso, lo refleja en sus obras: María Gallego, traductora

María Teresa Gallego Urrutia, traductora al español de las obras del premio N obel de Literatura 2014 Patrick Modiano , habló en Mañanas BLU de las virtudes de este escritor francés. ( Lea también: Patrick Modiano, premio Nobel de Literatura 2014 ).

“Como lectora de Modiano, llevaba años lamentándome que no le hubieran dado el premio antes porque se lo merecía sobradamente. Estoy muy contenta, no solo por ser su traductora, por mucho más. Es un magnifico escritor, me alegra haber contribuido a la difusión de su obra en países de habla hispana. Era injusto que no tuviera el premio todavía”, dijo la licenciada en filología francesa.

“Patrick es un hombre muy pudoroso de sus sentimientos e intimidad, eso lo refleja en sus obras. Un ejemplo es Un pedigree (2004), la autobiografía del autor”, agregó.

Por otro lado, expresó que el francés es un hombre reservado distanciado del mundo tecnológico. “No tiene conexión con el mundo a través de la web. No tiene correo electrónico público, no sé si haya uno para contactarse con su familia. Es muy reservado, lo que no quiere decir que se resista a las entrevistas (…) su literatura en el fondo es una herida abierta, con todo el pudor que él le pone”, manifestó la traductora española.

Finalmente, Gallego manifestó que no ha tenido una conversación cara a cara con Modiano para debatir la traducción de alguna obra. “No me dirigido a él, ni le escribo porque me siento indiscreta por su carácter pudoroso, pero ahora, que ha sido galardonado, sí le voy a escribir”.

¿Quién es Patrick Modiano?

Nacido en Boulogne-Billancourt (al oeste de París) el 30 de julio de 1945, Patrick Modiano culmina con el Premio Nobel de Literatura 2014 una carrera en la que también ha ganado los galardones más importantes de su país, el Goncourt y el Gran Premio de novela.

Hijo de una actriz belga -Louisa Colpjin- y un empresario italiano -Alberto Modiano, creció entre Francia e Italia, y su infancia estuvo marcada tras la muerte por leucemia de su hermano mayor, Rudy, a la edad de 11 años, a quien estaba muy unido y a quien dedicó todas sus obras entre 1967 y 1982.

Tras acabar sus estudios en la ciudad de Annecy, decidió no entrar en la universidad para dedicarse a la escritura.

Sus inicios estuvieron marcados por su relación con Raymond Queneau, autor de Zazie en el metro, amigo de su madre y que le tomó bajo su protección, además de ayudarle a terminar el bachillerato.

A partir de 1962, una vez que decide no asistir a la universidad, se dedica a sobrevivir vendiendo libros antiguos que robaba de bibliotecas o de casas de amigos e incluso escribía falsas dedicatorias del autor para conseguir darle más valor a las obras.

En esa época pierde el contacto con su padre, con quien volvería a hablar en 1966 brevemente para cortar después todo contacto con su progenitor.

Publicó su primera novela, El lugar de la estrella en 1967 en la editorial Gallimard y con ella gana el premio Rogier Nimier y desde ese momento se concentra totalmente en la escritura.

En 1970 se casa con Dominique Zehrfuss, con la que tendría dos hijas, Zina, nacida en 1974, y Marie, en 1978.

Su segunda obra, La ronda de noche, aparece en 1969 y la tercera, Los bulevares periféricos, 1972. Estas tres primeras novelas conforman una especie de trilogía dedicada a la ocupación nazi de Francia y en estas historias aparecen personajes reales, como Marcel Proust.

Con Los bulevares periféricos consigue el Gran Premio de la novela de la Academia Francesa, y con "Villa triste" (1975), el premio de los Libreros.

Entre tanto, en 1974, colabora con Louis Malle en el guión de Lacombe Lucien, trabajo por el que recibió una nominación a un BAFTA del cine británico.

Tras El libro de familia (1977) llegaría una de las obras más importantes de su carrera, La calle de las bodegas oscuras (1978), con la que obtendría el prestigioso Premio Goncourt.

Un año antes había fallecido su padre, al que Modiano había tratado de localizar sin éxito.

En 1981 se publican Una juventud y Memory Lane; en 1982 Tan buenos chicos, a la que le siguen Barrio perdido (1984); Domingos de agosto (1986); Los mundos de Catalina (1988); Exculpación (1988); El rincón de los niños (1989) y Viaje de novios (1990).

Flores de ruina (1991); Un circo pasa (1992); Perro de primavera (1993); Más allá del olvido (1996); Dora Bruder (1997); Las desconocidas (1999); Joyita (2001); Accident nocturne (2003); Un pedigrí (2004); En el café de la juventud perdida (2007); El horizonte (2010) y La hierba de las noches (2014) completan la prolífica producción de Modiano.

Con El horizonte recibe el Premio Mundial de la Fundación Simone y Cino del Duca, y al año siguiente se produce una cierta polémica con una biografía Oublier Modiano (Olvidar a Modiano), con la que el autor no está nada de acuerdo porque asegura que falseaba datos de su vida y utilizaba documentos privados sin autorización.

Más allá de las novelas, se ha dedicado al género de las entrevistas, como con el libro Emmanuel Berl, interrogatoire (1976) y ha colaborado en la escritura de guiones de cine, tanto de adaptaciones de sus propias obras, como en el filme El perfume de Yvonne, basado en Villa Triste, como con historias originales, como Bon voyage.

En el año 200 recibió el Gran premio de literatura Paul-Morand por el conjunto de su obra.

Efe