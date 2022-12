Ni el peor delincuente merece estar donde está él: esposa de Daniel Ceballos

Patricia de Ceballos, actual alcaldesa de San Cristóbal y esposa de Daniel Ceballos, uno de los más de 80 presos políticos en Venezuela, calificó de arbitrariedad el traslado de cárcel de su esposo por haber iniciado una huelga de hambre y dijo que ni el peor de los delincuentes merece estar donde lo tienen a él.

“Es una total arbitrariedad haberlo trasladado a una ciudad, a un estado diferente del área donde se está llevando este juicio injusto. Pretenden acusarlo por rebelión civil. Creo que hay una clara perversidad y ensañamiento del Gobierno”, manifestó. (Lea también: A Pastrana y Quiroga no les permitieron visitar a Daniel Ceballos en Venezuela )

Ceballos aseguró que pese a que el exalcalde de la ciudad que ella hoy gobierna ya cumplió la sentencia de dos meses de prisión sigue privado de la libertad.

“Más de 14 meses lleva en esta situación y ahora en un sitio que no le deseo yo a nadie. Ni el peor delincuente debería estar en un sitio como este, es un sitio inhumano”, indicó.

“Daniel está durmiendo en una cama de cemento, su baño es una letrina. No tiene sábanas, sin almohadas, sin poder asearse, sin ropa interior, sin desodorante, sin jabón. Nada de esto me han permitido darle”, dijo.

Huelga de hambre

Dijo que en su visita, la única que le han permitido desde su traslado, gracias a la mediación de los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, lo notó mucho más delgado y con ansiedad, especialmente por las condiciones de reclusión en las que está. (Lea también: La oposición venezolana marcha por la libertad de presos políticos )

Sin embargo, Ceballos reveló que Daniel se mostró dispuesto a continuar con la huelga de hambre, que y completa 8 día, hasta tanto que no se tengan en cuenta sus peticiones.

“Está muy decidido. Me dijo: así me pongan a dormir en una caja de cartón yo continúo hasta que escuchen este petitorio y me dijo también ‘yo perdono a los que me tienen aquí’”, señaló.

La cárcel

La alcaldesa reveló que Ceballos está totalmente aislado del resto de los presos y que a ella no le permitieron ver la celda donde lo tienen recluido: “Él sigue vestido de amarillo y con la cabeza rapada. Este tipo de cárceles es un régimen que denominan régimen penitenciario. Son muy estrictos. Las visitas son cada 15 días. No puede tener ni lápiz ni papel para escribir”.

El expresidente Andrés Pastrana no pudo, junto al exmandatario boliviano Jorge Quiroga, visitar este viernes al líder opositor, quien se encuentra preso en la cárcel 26 de Julio del estado Guárico.