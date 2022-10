No hubo un móvil político: senadora Sofía Gaviria sobre rechifla a Mininterior

el hecho no hubo un móvil político, tal como lo señaló el mismo Gobierno.

“Yo no creo. Honestamente creo que hubo una o dos personas o tres que no están comprometidas con la paz, como la gran mayoría, dijo.

Por su parte, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, reiteró que detrás de la rechifla sí hubo “infiltrados de oficio” que solo buscan “sabotear el evento”.

“No es la primera ni la última vez que sucede este tipo de episodios y es lamentable por el daño que se le hace a las víctimas”, dijo el funcionario.

El ministro aseguró que antes de asistir al foro ya le habían advertido que tenían organizada “la guachafita” y que a pesar de eso decidió asistir al evento.

“A mí me dijeron que era mejor no asistir porque eso estaba tomado por las fuerzas de extrema derecha y quería sabotear el proceso de paz, pero yo creo que uno no puede negar el derecho que tienen las víctimas de ser escuchadas”, dijo Cristo.