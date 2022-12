“No voy a cambiar la amistad de Pastrana por unos votos”: Camilo Gómez

Camilo Gómez es el primer candidato a vicepresidente que salta al ruedo electoral. Este jueves fue inscrito como fórmula de Marta Lucía Ramírez por el Partido Conservador.

“Hay que ponerse las botas y hacer campaña mostrando una manera distinta de hacer política. Si me dicen que no soy un político tradicional, no lo soy, y eso es lo que el país está buscando”, afirmó quien fuera comisionado de paz en el Gobierno de Andrés Pastrana .

Camilo Gómez aseguró que si bien el expresidente Andrés Pastrana ha sido “su amigo y compañero”, no va a cambiar “la lealtad y la amistad (del expresidente) por unos votos, espero seguir contando con él por mucho tiempo”.

Este jueves la candidata presidencial del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, confirmó su aspiración ante el Consejo Nacional Electoral e inscribió su nombre con la opción de Camilo Gómez, excomisionado de paz, como fórmula vicepresidencial.

Ramírez se adelantó así a la impugnación que presentaron miembros de esa colectividad tras la convención interna que eligió a Ramírez como candidata por encima de la intención de algunos sectores de apoyar la reelección de Juan Manuel Santos.

En ese sentido, Gómez manifestó que le Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna competencia para pronunciarse sobre dicha impugnación e insistió en que en la convención no fue soberana y no hubo irregularidades.

Finalmente, Gómez dijo sobre el proceso de paz en La Habana que si llega a ser elegido junto a Marta Lucía Ramírez que sostendrá las conversaciones con las Farc con un plazo determinado y se hará una revisión permanente.