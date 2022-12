ONU revela que más de 18.000 han retornado de Venezuela tras crisis fronteriza

según reveló la ONU.



Además, revela que se estima que 18.619 personas han retornado al país a través de estos cuatro departamentos, desde que estalló la crisis fronteriza.



Asimismo, dice que no se han reportado nuevas deportaciones en Norte de Santander desde el 26 de agosto, mientras que en otros departamentos la cifra sigue en aumento.



“Del total estimado de retornados en Norte de Santander (aprox. 17.462), al 7 de septiembre han podido ser caracterizados e ingresados al Registro Único de Damnificados 14.321”, dice un comunicado.



Además, el organismo humanitario dice que “persisten vacíos en materia de protección y respuesta que afectan en particular a: familias que no se encuentran en albergues formalizados, personas que han llegado informalmente a otros municipios que no han declarado el Estado de Calamidad Pública y connacionales que se encuentran en Venezuela con intención de retornar a Colombia”.



-Desde el Congreso rechazaron las más recientes medidas del Gobierno de Nicolás Maduro en la zon de frontera con la Guajira al punto que muchos legisladores consideran que el presidente Juan Manuel Santos tendrá que ser muy cuidadoso en caso de que se concrete una reunión con el mandatario venezolano.



-Se confirmó que la reunión entre la canciller María Ángela Holguín y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, será a las 3:00 de la tarde hora colombiana, 4:00 de la tarde en Estados Unidos.



-2.200 personas provenientes de Venezuela, en su mayoría hijos de colombianos, han solicitado el registro civil en Cúcuta y Paraguachón, durante esta crisis fronteriza.



-En Venezuela la oposición rechazó el cierre de la frontera con Colombia.



-Se elevó a cuatro el número de oficiales vinculados formalmente a las investigaciones por el magnicidio de Luis Carlos Galán.



-Algunos alimentos comenzaron a registrar alzas por cuenta del Fenómeno de el Niño.



-Las autoridades ambientales en el Atlántico están en alerta ante la posible afectación del suministro de agua potable en varios municipios del departamento, incluida Barranquilla.



-Las autoridades de Santander tratan de controlar, al menos cuatro incendios forestales que se presentan cerca al páramo de Santurbán.



-Un policía resultó herido con arma de fuego durante enfrentamientos con indígenas en el norte del Cauca.



-Un reconocido abogado penalista fue asesinado por sicarios, en las últimas horas, dentro de un taller de mecánica en el sur de Cali.





-La Aeronáutica Civil reglamentó el uso de drones comerciales en Colombia.



-La Cancillería Francesa anunció que sus aviones Cazas realizan los primeros vuelos de reconocimiento en Siria para atacar objetivos del Estado Islámico.



-En Kentucky Centenares de personas se concentraron para apoyar a la mujer arrestada por negarse a emitir certificados de matrimonio para personas del mismo sexo.