París convoca a embajadora norteamericana tras revelaciones de espionaje

La embajadora estadounidense en Francia, Jane Hartley, fue convocada el miércoles por la tarde por el canciller francés Laurent Fabius, tras revelarse que Estados Unidos espió a tres presidentes franceses, indicaron fuentes diplomáticas.



Esta medida se toma inmediatamente después de la celebración de un consejo de defensa que reunió el miércoles por la mañana el presidente François Hollande con sus más cercanos colaboradores en materia militar y de inteligencia. (Lea también: EE.UU. espió a los tres últimos presidentes franceses, según WikiLeaks )



Francia "no tolerará ningún acto que cuestione su seguridad", declaró la presidencia al terminar esa reunión de urgencia.



Los "compromisos asumidos por las autoridades norteamericanas", que se comprometieron a fines de 2013 a no espiar más a sus aliados, "deben ser recordados y estrictamente respetados", afirmó la presidencia en un comunicado, en el que condena "actos inaceptables". (Lea también: EE.UU. y Francia se mostraron de acuerdo en trabajar juntos por cambio climático )



El consejo de defensa había sido convocado de urgencia el martes por la noche por Hollande, después de que dos medios de información franceses revelaran que Estados Unidos espió las conversaciones de Hollande y de sus predecesores, Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac.



En la reunión del Consejo de Seguridad participaron Hollande, el primer ministro Manuel Valls, varios ministros y los jefes militares y de inteligencia. (Lea también: Hollande dice que vivió un "momento histórico" tras reunirse con Fidel Castro )



El espionaje estadounidense de los últimos tres presidentes de Francia, revelado por el diario Liberation y el sitio de información Mediapart a partir de informes de Wikileaks, fue condenado por todos los partidos de gobierno y de oposición.



La Casa Blanca aseguró por su parte que no espiaba las comunicaciones de Hollande.



AFP.