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Blu Radio  / Nación  / Periodista Pilar Cuartas expone denuncias y cuestiona protocolos de género

Periodista Pilar Cuartas expone denuncias y cuestiona protocolos de género

Quien fuera la primera editora de género del diario reveló en Mañanas Blu, que su salida de la organización, ocurrida en septiembre de 2024, fue el resultado de un proceso de acoso laboral marcado por violencias basadas en género y una respuesta institucional que calificó como revictimizante.

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