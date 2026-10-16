Policía elimina la Undmo y reactiva el Esmad: así es la nueva estructura antidisturbios

Así quedó establecido en la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, que reorganiza la estructura interna de esta dependencia y reemplazó las decisiones que en, 2022, se tomaron en el anterior gobierno del presidente Gustavo Petro.

Con la nueva estructura, la UNADI queda integrada por cuatro componentes: el Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (SUNAD), el Grupo de Seguimiento Operacional (GUSOP), las Regionales Antidisturbios (RADIS) y los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD).

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De esta manera, la unidad reúne bajo una misma organización las labores de dirección y coordinación, el seguimiento de las operaciones y el despliegue territorial de los equipos.

Uno de los puntos centrales es la permanencia de los ESMAD dentro de la nueva organización. Estos escuadrones continúan como el componente operativo que actúa en el terreno, mientras que la UNADI constituye la estructura que articula sus capacidades. Entre sus tareas están atender situaciones que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana, apoyar el control de hechos violentos.



La resolución incluye, además, funciones relacionadas con el diálogo y la mediación durante las manifestaciones públicas, así como con la capacitación de los uniformados y el respeto de los derechos humanos. La atención de estas situaciones implica no solo responder ante hechos de violencia, sino también buscar alternativas para prevenir la escalada de los conflictos y facilitar el desarrollo de las manifestaciones pacíficas.

Finalmente, la Policía cuenta con un plazo de 90 días para adelantar los ajustes administrativos y operativos derivados de la nueva estructura. La resolución también deroga la norma de 2022 que regulaba la organización anterior.

