En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Policía elimina la Undmo y reactiva el Esmad: así es la nueva estructura antidisturbios

Policía elimina la Undmo y reactiva el Esmad: así es la nueva estructura antidisturbios

La Policía Nacional cambió el nombre de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo, que ahora pasa a denominarse Unidad Nacional Antidisturbios.

Integrantes de la Undmo.
Integrantes de la Undmo.
Foto: imagen de archivo, Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Así quedó establecido en la Resolución 03226 del 13 de octubre de 2026, que reorganiza la estructura interna de esta dependencia y reemplazó las decisiones que en, 2022, se tomaron en el anterior gobierno del presidente Gustavo Petro.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Con la nueva estructura, la UNADI queda integrada por cuatro componentes: el Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (SUNAD), el Grupo de Seguimiento Operacional (GUSOP), las Regionales Antidisturbios (RADIS) y los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD).

Últimas noticias

Explosivo lanzado desde dron en Huila.
Nación

Alcalde de Teruel ordenó evacuar la Administración Municipal horas antes de los ataques con drones

Presidente Andeg.
Nación

Nos están poniendo a generar a pérdidas: Andeg por resolución de la CREG sobre energía térmica

Publicidad

De esta manera, la unidad reúne bajo una misma organización las labores de dirección y coordinación, el seguimiento de las operaciones y el despliegue territorial de los equipos.

Uno de los puntos centrales es la permanencia de los ESMAD dentro de la nueva organización. Estos escuadrones continúan como el componente operativo que actúa en el terreno, mientras que la UNADI constituye la estructura que articula sus capacidades. Entre sus tareas están atender situaciones que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana, apoyar el control de hechos violentos.

La resolución incluye, además, funciones relacionadas con el diálogo y la mediación durante las manifestaciones públicas, así como con la capacitación de los uniformados y el respeto de los derechos humanos. La atención de estas situaciones implica no solo responder ante hechos de violencia, sino también buscar alternativas para prevenir la escalada de los conflictos y facilitar el desarrollo de las manifestaciones pacíficas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Finalmente, la Policía cuenta con un plazo de 90 días para adelantar los ajustes administrativos y operativos derivados de la nueva estructura. La resolución también deroga la norma de 2022 que regulaba la organización anterior.

Relacionados

Esmad

Gobierno nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad